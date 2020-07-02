【產後婚姻】產後變胖分房睡損夫妻關係　港媽掀「無性婚姻論」︰夫妻只剩下責任

▲ 有港媽在網上稱自生B後，丈夫對自己失去性趣，與丈夫陷入「無性婚姻」。

不少夫妻生小朋友後，因太專注照顧孩子，忽略了對另一半的愛。有港媽在網上發帖文求助，指誕下女兒後與丈夫分房睡，夫妻的性生活變得少之又少，令彼此關係漸差失去愛情，「剩下的就只有責任」。有另一港媽表示感同身受，自言生B後發胖失去魅力，丈夫「連手指都冇掂我」，令她感到心灰意冷。

一名港媽在網上討論區《親子王國》發帖文「無性生活」求助，與丈夫結婚3年，育有一名2歲女兒，夫妻嚴重缺乏性生活，未生女前，兩人每星期做一次，但生女後開始分房睡，減至兩三個月才做一次，每當主動求愛也遭丈夫拒絕，有感丈夫已對自己失去興趣。

因為呢個問題我哋吵過好多次，漸漸我哋關係越來越差，我發覺我哋當中已經冇咗愛，剩下的就只有責任！我應該點做好，其實我真係好想有人可以愛錫自己！

維持婚姻只為了孩子

港媽覺得自己如同與一名陌生人生活，如果不是為了小朋友，問題早已解決，「一直以來我係自己養自己」。

另一港媽感同身受表示，自懷孕後就與丈夫分房睡至今，且生BB後胖了許多，久而久之夫妻感情冷卻。她曾主動返去與丈夫同睡，但心碎到離開房間，決定不再做主動。

佢完全連我手指都冇掂下，嗰下真係想喊出嚟，我心諗咁耐冇一齊瞓，就算唔想做，至少都攬下，從此我就心淡到唔再主動，寧願冇性生活！

產後肥胖分房睡大忌

兩夫妻自此陷入「無性婚姻」，幸好夫妻感情沒有太大影響，結婚10年關係仍不錯，平時出街都會攬實，返工出門口前又會錫面，最重要他是一位好爸爸，是好好先生，故此她寧願忍受沒有性生活，也不會為此離婚。有人亦自言與丈夫已沒有性生活2年，感情已流逝，不知與兩夫妻如何走下去。

不少港爸港媽留言鼓勵，認為女人要好好保養打扮，要做運動修身，留意衣著；並異口同聲直指分房睡是大忌，小朋友細就想辦法放BB床入房，長大一點就訓練小朋友自己瞓。

女人最緊要有自信，男人如果無心同你做，你再主動都無用。做女人最緊要愛錫自己，開心好緊要，為另一個人而活得不快樂，太對唔住自己了。祝你開心。

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責任編輯︰林綺玲