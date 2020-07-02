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【綠置居】黃遠輝指房委會破紀錄接逾6萬份申請　料所有單位都會售出

社會 12:53 2020/07/02

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黃遠輝表示，今期綠置居收到破紀錄逾6萬份申請，料可全部售出機會。（經濟日報資料圖片）

房委會今期「綠置居」項目，計劃推售柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共3696個單位，及貨尾的長沙灣麗翠苑14伙，並以市價四九折出售。房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，今期「綠置居」接獲破紀錄的逾6萬份申請表，反映市民對置業需求仍然殷切，料所有單位都會售出。

黃遠輝今日（2日）岀席一個電台節目時表示，今期綠置居單位面積相對較小，尤其柴灣蝶翠苑只提供兩類單位，面積約介乎17.3至27平方米，對家庭選擇會較少，但當中亦有不少單身人士申請，加上兩個樓盤交通相對方便，目前正揀樓中的項目，已獲逾6萬份申請，反映市民對置業需求仍然殷切，料單位全部售出的機會很大。

黃遠輝稱，現時的資助房屋項目有很大折扣度，不希望這些房屋很容易就轉入公開市場，但明白很多置業後的人都希望有置業階梯的彈性，需要在防止炒賣的前提保持彈性，又預期即將在今個月內接受申請的新一期居屋，反應仍會理想，會視乎今年第二季非業主住戶入息中位數最新數據，再確定最終折扣率。

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記者：陳曉瑩

綠置居 蝶翠苑 青富苑 青衣 柴灣

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