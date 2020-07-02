【新冠肺炎】本港今日新增輸入個案　下午不設疫情記者會

▲ 本港疫情持續放緩。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（2日）有新增確診個案，料屬外地傳入，沒有本地源頭不明感染個案，衞生防護中心及醫管局今午不會召開記者會交代疫情。截至昨日，本港現累計1233宗確診及1宗疑似個案。

【新冠肺炎】46歲確診婦居大圍美田邨美秀樓 大批居民今早交回樣本瓶檢測

本港昨日（1日）新增28宗新冠肺炎確診個案，當中第1233宗確診的46歲女子，涉為早前確診第1205宗個案的妻子，及第1206宗個案的母親，屬於本地感染個案，同住大圍美田邨美秀樓，潛伏期內並無外遊。

患者於上周五（26日）出現發燒、乏力及咳嗽症狀，曾到藍田一名私家醫生求醫。衞生防護中心相信患婦或透過與丈夫及兒子家居接觸受感染，列為與輸入個案有流行病學關連個案；其餘27名患者均有外遊紀錄，分別曾訪印度、印尼及哈薩克。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：郭詩詩