【港產口罩供應】HKTVmall現貨發售口罩抗疫套裝　10片Level 2口罩+酒精搓手液$55.9【內附購買連結】

▲ HKTVmall現貨發售口罩抗疫套裝，10片Level 2口罩+酒精搓手液$55.9。

新冠肺炎疫情持續，口罩仍然是市民外出的必須品。HKTVmall推出現貨抗疫口罩套裝，當中有4款不同組合，每套售價由53元至109元不等，均包含1盒10片的自家製口罩。

1. 抗疫口罩套裝【點擊購買】

1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）

2支花王漂白水 (日本版)

1瑞士Saniswiss天然消毒抗菌乾洗手凝露/酒精搓手液

售價：$109

2. 抗疫口罩套裝 II【點擊購買】

1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）

2支花王漂白水 (日本版)

售價：$78

3. 抗疫口罩套裝 III【點擊購買】

1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）

1瑞士Saniswiss H1天然消毒酒精搓手液

售價：$55.9

4.抗疫口罩套裝 IV【點擊購買】

1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）

1支花王漂白水 (日本版)

售價：$53

口罩規格：

經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2

靜電過濾層採用熔噴技術的不織布，BFE≧98% PFE≧98% VFE≧98%

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責任編輯：羅嘉欣