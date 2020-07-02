【港產口罩供應】HKTVmall現貨發售口罩抗疫套裝 10片Level 2口罩+酒精搓手液$55.9【內附購買連結】
健康 13:07 2020/07/02
新冠肺炎疫情持續，口罩仍然是市民外出的必須品。HKTVmall推出現貨抗疫口罩套裝，當中有4款不同組合，每套售價由53元至109元不等，均包含1盒10片的自家製口罩。
1. 抗疫口罩套裝【點擊購買】
- 1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）
- 2支花王漂白水 (日本版)
- 1瑞士Saniswiss天然消毒抗菌乾洗手凝露/酒精搓手液
- 售價：$109
2. 抗疫口罩套裝 II【點擊購買】
- 1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）
- 2支花王漂白水 (日本版)
- 售價：$78
3. 抗疫口罩套裝 III【點擊購買】
- 1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）
- 1瑞士Saniswiss H1天然消毒酒精搓手液
- 售價：$55.9
4.抗疫口罩套裝 IV【點擊購買】
- 1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）
- 1支花王漂白水 (日本版)
- 售價：$53
口罩規格：
- 經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2
- 靜電過濾層採用熔噴技術的不織布，BFE≧98% PFE≧98% VFE≧98%
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責任編輯：羅嘉欣