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【港產口罩供應】HKTVmall現貨發售口罩抗疫套裝　10片Level 2口罩+酒精搓手液$55.9【內附購買連結】

健康 13:07 2020/07/02

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

HKTVmall現貨發售口罩抗疫套裝，10片Level 2口罩+酒精搓手液$55.9。

新冠肺炎疫情持續，口罩仍然是市民外出的必須品。HKTVmall推出現貨抗疫口罩套裝，當中有4款不同組合，每套售價由53元至109元不等，均包含1盒10片的自家製口罩。

1. 抗疫口罩套裝【點擊購買】

  • 1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）
  • 2支花王漂白水 (日本版)
  • 1瑞士Saniswiss天然消毒抗菌乾洗手凝露/酒精搓手液
  • 售價：$109

2. 抗疫口罩套裝 II【點擊購買】

  • 1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）
  • 2支花王漂白水 (日本版)
  • 售價：$78

3. 抗疫口罩套裝 III【點擊購買】

  • 1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）
  • 1瑞士Saniswiss H1天然消毒酒精搓手液
  • 售價：$55.9

4.抗疫口罩套裝 IV【點擊購買】

  • 1盒HKTVmall 3層外科口罩（10片）
  • 1支花王漂白水 (日本版)
  • 售價：$53

口罩規格：

  • 經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2
  • 靜電過濾層採用熔噴技術的不織布，BFE≧98% PFE≧98% VFE≧98%

【港產口罩供應】BFE+PFE達95%　九巴轉車站設口罩自動售賣機20元10個口罩

【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask彩虹口罩周五接受訂購

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

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責任編輯：羅嘉欣

口罩 搓手液 消毒酒精 HKTV 新冠肺炎 環境衞生 疫情

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