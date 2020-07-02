【不求回報】癌末病人只剩2個月命　捐278萬身家做善事：不能忘記身邊有更可憐的人

▲ 新加坡末期肝癌病人只剩2個月命，立遺囑捐278萬身家幫助他人。

錢財身外物，萬般帶不走。新加坡一名55歲男子患上末期肝癌，生活估計只剩下2個月。面對生命無常，這名男子慷慨地立下遺囑，將50萬新加坡元（約278萬港元）身家捐出去，以幫助當地有需要的人士。

立遺囑捐身家幫人

根據《聯合早報》報導，55歲的張名茪原本在巴士公司工作，2年前開始有肝硬化，今年2月更確診患上末期肝癌。當時醫生估計他只剩下半年性命，由確診至今已經4個月，如今只剩下約2個月性命。

他早已立好遺囑，將一部分身家留給親人後，就會將公積金存款，退休金、保險金及賣樓所得的錢捐給需要幫助的人，善款共有50萬元新加坡元（約278萬港元）。他感歎：

錢，生不帶來，死不帶去。

收留滯留新加坡越南勞工

張名茪4年前因為性格不同與妻子離婚，向妻子買入四房式單位後，把房間租給2名分別任職採購員及工廠女工的租客，並僅收他們三四百元（約1,670至2,200港元）房租。受到新冠肺炎影響，租客的收入受到影響，張名茪更沒向他們收房租。

另外，他得知在「封城後」，有一群越南勞工滯留新加坡。他們曾向大使館尋求協助，但因為航班有限，因此要抽籤決定回國的時間。他們在等候抽籤期間居無定所，亦花光旅費，因此張名茪亦讓3名越南人暫住他家，更給予他們生活費，3人就幫忙照顧張名茪報恩。他表示：

很多人受疫情影響，但也不能忘記身邊有更可憐的人，無論自己情況多慘，如果還有能力助人，還是要伸出援手的。

受父母影響助人為樂

張名茪並非在富裕家庭出生，但父母一直教他「助人為樂」的精神，即使窮困，亦會以儲蓄幫助身邊更可憐的人，成為了他的榜樣。

曾有一名同事在外國讀書的兒子無法支付學費，他二話不說拿錢幫助。之後更認了對方做契仔，並資助他創業。有一名租客的母親患病，他也借給對方寄回鄉。他直言：

身邊不少朋友都曾勸我別那麼慷慨，說我也不是很富裕，但我覺得這很正常，也認為大家都應該如此。

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責任編輯：陳珈希