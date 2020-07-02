環保署9月1日起淘汰歐盟四期柴油商業車輛　將向車主推特惠資助計劃

▲ 環保署9月1日起淘汰歐盟四期柴油商業車輛，稍後向受影響車主提供特惠資助。（經濟日報資料圖片）

環境保護署（環保署）今日（2日）表示，《2020年空氣污染管制（空氣污染物排放）（受管制車輛）（修訂）規例》（《修訂規例》）已獲立法會通過，將於今年9月1日生效，以落實新的鼓勵與管制並行計劃，在2027年年底前分階段淘汰在附件一指明期間作首次登記的現有約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛（包括柴油貨車、非專利巴士和小型巴士），從而進一步改善路邊空氣質素。

環保署發言人指，根據計劃，政府會按有關車輛的車齡，向合資格車主提供介乎相若新車的平均應課稅值的31%至37%的特惠資助，並為裝配汽車附加物的貨車提供平均車身價值15%的額外特惠資助，政府正籌備實施計劃的工作，並準備於今年下半年推出計劃，稍後會公布開始發放特惠資助的時間。

《修訂規例》規定有關車輛的車主，由車輛退役期限起，每次申請牌照時，均須符合相當於該車輛在申請牌照當日作首次登記時，適用於該車輛的排放標準。運輸署署長可以以車輛未符合這規定為理由，拒絕簽發牌照。



發言人補充，有部分原設計為歐盟五期，但因提前在附件一指明的期間進行首次登記而被分類為歐盟四期的車輛，在《修訂規例》下分類為「豁除車輛」，將不受《修訂規例》管制，但其車主亦可選擇2027年12月11日前拆毀車輛及取消其車輛登記，並申請特惠資助。

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記者：陳曉瑩