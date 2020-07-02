【花名由來】點解阿旦叫阿旦？ 鄭丹瑞剖白阿旦背後的窩心往事

▲ 鄭丹瑞親自講述花名阿旦的由來。

「點解你個花名叫阿旦？」是認識超過30年的好事之徒，和我第一次見面劈頭的第一個問題：「係咪因為你細個嗰陣好肥仔，圓碌碌似隻雞蛋？」好事之徒自以為是，其實大錯特錯。

由小學到中學，我都骨瘦如柴，從來未肥仔過，也從來沒有花名，「阿旦」是浸會傳理系一位同學幫我改的。「次次喺街度叫你個名：鄭丹瑞、鄭丹瑞、阿丹、阿丹，啲人一定望過嚟，佢哋以為係一個靚女嘅名，你唔尷尬我都尷尬，咁啦，等我幫你起個花名，阿丹太女性化，以後叫你做阿蛋啦！」我對花名一向沒有甚麼太大的感覺，雖然不抗拒，但也不熱衷要擁有一個花名。

不過我又必須同意，人家叫我阿丹，太女人；有趣的是，這位同學幫我起這個花名後，我竟然是一聽就喜歡了，從此，行不改名、坐不改姓，每次在電台做節目的開場白，都會介紹自己：「大家好，我係阿旦鄭丹瑞。」

「但係點解唔係雞蛋個蛋呢？呢個係旦夕個旦，發音都唔同。」好事之徒最喜歡打爛沙盤問到篤。「因為我發覺，簽名的時候，這個旦字筆畫最少，最容易寫。」

我解釋：「先畫一個橢圓形，然後中間點一點，下面加一橫，似十足一隻會笑的雞蛋。」可惜，我還未有機會多謝這位傳理系的同學，幫我改了一個改變我人生的花名，他已經回歸上帝的懷抱。

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