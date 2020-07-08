【子宮肌瘤】台灣女星生子宮肌瘤+腺肌瘤痛到送院　醫生：約3成35歲以上婦女患子宮肌瘤

▲ 婦產科專科醫生表示，35歲以上婦女中，約30%人會患上子宮肌瘤。

台灣47歲女星鄭仲茵患有5厘米的子宮肌瘤和腺肌瘤，曾因腹部疼痛難當，要送去急症室，甚至失血過多。主診醫生提醒她要格外小心，因有機會隨時休克。本港婦產科專科醫生方秀儀表示，35歲以上婦女中，約30%人會患上子宮肌瘤，到50歲更增至80%機會。

綜合台媒報道，鄭仲茵於2018年接受身體檢查時發現患病，目前子宮裡面布滿肌腺，若做手術，就需切除整個子宮。她看過台北各大名醫後，認為再過幾年就到更新期，沒必要開刀，至踏入更年期時，再看看肌瘤會否縮小。

現時她定期到醫院覆診，並服用止痛藥、打針紓緩不適症狀。但她透露，曾試過平均4、5小時服藥一次，甚至痛得「在地上扭曲」，要送去急症室；也曾試過失血過多，血色素不到5。醫生曾提醒她要留意身體的情況，指她走路也隨時有機會休克。

婦產科醫生：嚴重貧血隨時有生命危險

TOPick為此向婦產科專科醫生方秀儀了解，她表示，血色素不到5是很嚴重的貧血，隨時有生命危險。腺肌瘤是該名女星經痛的主要原因，會導致經量多。子宮肌瘤患者經量多、貧血的情況也較常見。

她解釋，血色素不到5g/dL，屬於嚴重貧血，而正常血色素是>11g/dL。嚴重的貧血人士，可能導致昏眩、頭暈、休克、口渴加重、出汗、心跳加速但微弱、呼吸急促等；也可能導致運動時腿部痙攣、呼吸短促、甚至是腦部和神經受損。

由於血液中的紅血球負責將氧氣輸送到全身，若紅血球數量，或是紅血球中的血紅素過少，就可能會造成人體氧氣不足，造成心悸、喘氣、倦怠、頭痛等症狀，還可能導致心臟肥大、心臟衰竭，甚至死亡。

何謂子宮肌瘤？

方醫生表示，子宮肌瘤（Uterine fibroids/leiomyomata）是常見婦科疾病。子宮肌瘤俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤。子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤和間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。

35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

【症狀】

多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。

【成因、高危人士】

目前發病成因未明，但相信與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如女性服用含雌激素藥物、肥胖及壓力問題都會影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的風險。暫時並沒有預防方法。

其中，以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

何謂子宮腺肌瘤？



方醫生指，子宮腺肌瘤（Adenomyoma）又稱「子宮腺肌症」，是子宮內膜異常的出現在子宮肌肉層。因此在月經來潮的時候，這些「異位」於肌肉層的子宮內膜也會跟著出血，但是血只能積聚在肌肉裡面，導致子宮壁增生、變大、肌肉組織纖維化。



【症狀】

典型症狀是來經時痛楚、經血流量多，子宮脹大等。通常患者因為經痛、經量多求醫，接受婦科檢查和超聲波時發現。

【成因、高危人士】

與子宮肌瘤一樣，成因與雌激素有關，不過沒有研究顯示是與哪些特別食物有關。

以下為高危人士：

接受過子宮手術:例如剖腹產或肌瘤切除

曾分娩

中年婦女：子宮腺肌症與雌激素有關，多發現在40-50歲的女性，停經後發生率就會降低。

子宮肌瘤、子宮腺肌瘤治療方法

方醫生解釋子宮肌瘤和子宮腺肌症的分別，以及治療方法：

子宮肌瘤：

是一個個不規則的腫瘤，所以子宮是不規則地脹大。

可以用手術切除。視乎子宮肌瘤的大小及和症狀的嚴重程度，一般會先觀察，或透過藥物如止血藥、止痛藥、荷爾蒙療法等療法紓緩出血症狀。

收經後肌瘤普遍會慢慢縮小。除了開刀切除子宮肌瘤或子宮，現在還有子宮內膜熱熔術及子宮動脈栓塞術等。

子宮腺肌症：

大多生長在一邊子宮壁，通常是子宮後壁，子宮會像氣球般脹起來，呈圓形；蝕入肌肉層，無法分割。

要切除需全子宮切除，否則用止痛藥、止血藥控制病情。

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記者：黃泳欣