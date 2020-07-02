【新冠肺炎】美田邨一家三口染疫　何栢良：不堵檢疫漏洞問題無限輪迴令人擔憂

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良直指個案凸顯家居隔離有漏洞。

一名居於大圍美田邨美秀樓的46歲女子，昨日（1日）確診新冠肺炎，疑遭由美國返港丈夫及兒子傳播而染疫，被列為輸入個案的關連病例。港大感染及傳染病中心總監何栢良直指個案凸顯家居隔離有漏洞，促港府安排從高風險海外地區抵港人士，到指定地方集中接受強制隔離，減低社區爆發風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目訪問時提到，昨日確診的美田邨患婦個案，患婦丈夫及兒子早前抵港接受強制家居檢疫時確診，凸顯家居隔離檢疫安排有漏洞。

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同時何栢良又指，涉事患婦6月25日發病後曾向私家醫生求診，惟未有進行病毒檢測，「無做化驗有漏洞，這些問題無限輪迴不去堵塞，是令人擔心。」

他稱，現時本港疫情已回穩一段長時間，亦無源頭不明感染個案，惟海外部分地區疫情愈趨嚴重，全球確診個案創新高，如港府未有設法改善家居檢疫安排，有關問題將陸續有來。

何栢良以內地、澳門及新加坡做法為例，以酒店作為指定隔離中心，即使酒店用中央空調亦近民居，至今亦未有問題，只需要做好基本防控感染措施，就可以「守得住」：

否則(本港)未來愈來愈多菲傭、印傭返港，當中有走漏，於家居隔離期間感染，就好多工夫要做，如派發樣本瓶。

他呼籲，政府再次考慮安排抵港人士在酒店檢疫，以免增加病毒在本地傳播的風險；又提到早前有抵港船員獲豁免檢疫，於荃灣帝盛酒店逗留2、3天，返回內地寧波經檢測後確診，同樣亦存漏洞，認為應為豁免類別人士進行化驗，做足配對措施。

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何栢良另稱，如患者進入檢疫中心後才確診，不屬社區內新增個案，如計及於社區未能追查源頭的感染個案，對上一次已屬6月4日，距今已28天，認為成效小的限聚令已無再必要。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦言，海外抵港人士需要檢疫的措施落實多月，初期有不少檢疫人士住在酒店，即使在家檢疫，其親屬亦會暫時搬走，避免接觸；又認為目前如美國等海外地區的疫情反覆，由這些地方抵港的人士在家檢疫，增加隱性傳播予親屬的風險，當局應該要求檢疫人士的家屬，如有任何病徵都需要及時通知，希望盡早找出個案。

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記者：陳正怡