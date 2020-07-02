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【新冠肺炎】美田邨一家三口染疫　何栢良：本港檢疫安排有漏洞

社會 13:33 2020/07/02

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

一名住在大圍美田邨美秀樓的46歲女子，昨日確診感染新冠肺炎。（曾秋文攝）

一名居於大圍美田邨美秀樓的46歲女子，昨日（1日）確診新冠肺炎，疑遭由美國番港的丈夫及兒子傳染而染疫，被列為輸入個案的關連病例。有專家認為，個案反映本港檢疫安排出現漏洞，促港府安排從高風險海外地區抵港人士，到指定地方接受強制隔離，減低社區爆發風險。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目中表示，有關個案中，父子二人抵港後接受強制家居檢疫期間確診，突顯本港檢疫安排有漏洞，呼籲政府再次考慮安排抵港人士在酒店檢疫，以免增加病毒在本地傳播的風險。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦言，海外抵港人士需要檢疫的措施落實多月，初期有不少檢疫人士住在酒店，即使在家檢疫，其親屬亦會暫時搬走，避免接觸；又認為目前如美國等海外地區，疫情反覆，由這些地方抵港的人士在家檢疫，增加隱性傳播予親屬的風險，當局應該要求檢疫人士的家屬，如有任何病徵都需要及時通知，希望盡早找出個案。

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記者：陳曉瑩

電台節目 傳染病 何栢良 梁子超 大圍 新冠肺炎疫情

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