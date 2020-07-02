【生命教育】藉繪畫動物認識習性教孩子尊重生命　藝術爸爸夥生態旅遊專家開班拓跨界別藝術體驗

▲ 其畫室去年開始跟Ivan哥哥合作，引導孩子由藝術中認識動物的特色。(受訪者提供)

孩子有無限創意和好奇心，需要父母孕育。香港創意藝術會會長鄧子健（Dragon Ken）是好學爸爸，早年曾因想引導囡囡閱讀，開始創作兒童插畫書。今年他跟生態親子旅遊專家Ivan哥哥再度合作，舉辦共5天的動物繪畫親子班，讓小朋友透過繪畫認識動物。

▲ Ken的愛好也會感染一對囡囡。(受訪者提供)

Dragon Ken是英國新特蘭大學平面設計系學士，現於長沙灣開設畫室，2016年時因着女兒出生，啟發他開始創作兒童插畫，至今已出版7本兒童插畫書，包括《香港傳統習俗故事》和《漫遊世界文化遺產》，前者最受小學生歡迎。

其大女6歲曉嵐和4歲曉悠也熱愛創作，常到爸爸的畫室體驗。但他強調不想給女兒對畫畫有框架，只想她們自由塗鴉，並保持天馬行空的想法；近年他亦跟其他界別人士合作，把新的經驗帶入藝術創作之中，開拓幼兒的視野。

▲ 第一本著作是2016年的《香港老店立體遊》，讓幼兒可以看到迷你版老店用品和裝飾，加深興趣。(受訪者提供)

他笑謂自己原本是教成人畫畫，是當年大女出生才令他想創作童書，用插畫演繹兒童可能喜歡的題材。

我外公昔日在上環開古董店，故自小在舊街巷流連和觀察，女兒出生後，感到小朋友應認識這些老行業和有關文化。 我也會引導孩子細心比較各地世界遺產原本的面目，和今天的樣子，想孩子自己能主動觀察和想像背後的原因……圖書、藝術都是我跟她們溝通的橋樑

▲ Ken解釋，因學生不一定對畫畫有興趣，但動物是一個引子，可以吸引他們嘗試畫。(黃建輝攝)

教授組裝生態魚缸及模型車

Ken去年因認識生態親子旅遊專家Ivan哥哥，因而學懂了不少香港蛇的故事。

因沒有畫家以本土蛇作主題，但小朋友應該要認識牠們，故我們很想出到一本關於蛇的書，我已畫了3分1的畫，希望有機會能出版。

他笑言一家人都喜歡小動物，去年囡囡也來過畫室跟Ivan哥哥學習觀察動物及畫畫，及參加親子生態魚缸設計班，由設計魚缸去明白生態循環。

近期兩名孩子更樂於跟爸爸在家研究模型車，並相約其它家長一起玩模型車。

自己很喜歡陪伴女兒嘗試新事，至於畫畫，他謂會鼓勵女兒畫自己喜歡的東西，並多玩手工，培養對立體的興趣。

▲ 導師曾帶來不同的蜘蛛給小朋友觀察。(黃建輝攝)

▲ Ken解釋，來參加畫畫的學生很多未接觸過動物或畫過畫，故他只會教授用簡單條突出動物特徵。

對於女兒的藝術教育，Ken解釋，自己採取放手，任由孩子塗雅，也不愛她們太早畫象真東西。

她們自幼喜歡小動物，不怕昆蟲，並對表達動物有自己一套想法，例如會把動物的頸畫得好長，帶點超現實。若可以保留住童真的畫法，是愈耐愈好！

一人照顧60隻小動物

Ivan哥哥現在照顧的動物量多達60隻，動物種類泛及爬蟲類、哺乳類、節肢類和兩棲類等等，他謂今次會選擇一些較溫馴及容易描畫的動物帶來給孩子接觸，例如飛鼠、牛蛙、蜥蜴、蜘蛛和不同品種的蛇。他會先講解其習性，讓他們近距離觀察牠們身上的紋理，五官的構造等等，小孩子更有機會目睹蜘蛛吐絲和蜥蝪排便。

▲ Ivan強調多讓孩子了解動物生活，也是一種生命教育。(黃建輝攝)

Ivan強調多讓孩子了解動物生活，也是一種生命教育。

有次帶了刺蝟到畫室，隔了一段時間，後來小動物病死，我再帶另一隻刺蝟來，孩子以為是同一隻；那一刻我也會分享，小動物跟人一樣，也會病也會死，只是牠們太細隻，不會說話。我希望他們可以有共鳴，明白每一物種都需要尊重。

Ken解釋，因學生不一定對畫畫有興趣，故他只引導畫出簡單特徵，並鼓勵親子們放入自己的生活經驗，為動物創作環境。

記者︰胡麗珊