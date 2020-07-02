【迪士尼最新優惠】港人門票買二送一　年票會員門票優惠再減$200元【附優惠詳情】

▲ 香港迪士尼公布最新優惠，包括港人門票買二送一。

新冠肺炎疫情稍有緩和，香港迪士尼樂園日前重新開放，為吸引旅客，迪士尼於今日（2日）推出3項優惠，包括港人「三人遊二人價」奇妙優惠、「好友同行」優惠、以及升級「奇妙處處通」年票，優惠日期由即日起至8月31日或9月30日。

▲ 香港迪士尼樂園早前重開。（資料圖片）

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優惠詳情如下：

樂園門票優惠 優惠內容 優惠日期 香港居民:「三人遊 二人價」奇妙優惠 「三人遊二人價」（3位大人同行或2位大人+1位小童同行）優惠包括，2張一日門票及1張免費1日門票，最多可慳$639。由即日起至2020年7月31日期間入園的賓客，更可免費獲贈迪士尼頭箍或耳朵帽子乙個。 由即日起至2020年8月31日 「好友同行」優惠 「奇妙處處通」會員可享「好友同行」優惠，每位攜同之好友均可享門票減免港幣$200的優惠。 由即日起至2020年9月30日 升級「奇妙處處通」年票 憑「三人遊 二人價」奇妙優惠或「奇妙處處通」會員「好友同行」優惠門票升級「奇妙處處通」年票，更可享限時升級優惠，只需即日於園內升級年票，差額則可以正價門票計算。 由即日起分別至2020年8月31日及9月30日

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▲ 米妮都有玩小飛象。（資料圖片）

另外，迪士尼酒店亦為香港居民提供「夏日酒店房間優惠」，詳細可留意其官網。優惠包括，由即日起至9月29日，預訂迪士尼探索家度假酒店，標準客房連指定早餐（兩位總值港幣$413），只需港幣$1,378起，「奇妙處處通」會員更可享免費升級至豪華客房。

▲ （資料圖片）

市民可亦可把握限時優惠，以7折房價（由港幣$2,240起）預訂香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房或國賓廳主題套房，亦可以7折房價（港幣$5,600起）預訂迪士尼探索家度假酒店大冒險家套房。

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香港迪士尼樂園提醒市民，樂園重新開放後會實施人數管制、加強健康及安全措施，以及賓客須透過全新的入園系統預約入園。所有賓客進園時，必須通過體溫檢測及佩戴口罩。「奇妙處處通」會員須於到訪前的8日內預約，其他賓客須於到訪前的7日內預約。

此外，樂園各處的排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，均會實施社交距離措施；而迪士尼朋友與賓客近距離互動及合照，將會暫停。

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記者：郭詩詩