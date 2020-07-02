【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達95%　MultiH推幼童口罩每包售$30【內附購買連結】

▲ 生產商MultiH今日（2日）推出幼童口罩，每包口罩售$30。

隨著學生開始復課，對口罩需求大增，本地納米纖維生產商MultiH今日（2日）推出幼童口罩，適合2至4歲小童，每包口罩售$30，內有5個幼童口罩及5對彩色矽膠耳繩，今日（2日）起在官方網站開售現貨，目標產量為600,000隻，投產直到疫情完結為止。

生產商表示，推出口罩的細菌過濾效率（BFE）、微粒子過濾效率（PFE） 及病毒過濾效率（VFE）為95%或以上，能有效阻擋、抑制甚至殺死細菌。今次研製的新口罩是唯一完全使用納米纖維過濾層而不依靠靜電熔噴布，由於不含玻璃纖維、合成乳膠、納米金屬，納米纖維透氣度高。

口罩亦配有17cm長度矽膠耳繩，家長亦可於訂購網站內加購其他長度，選擇幼童的長度。生產商表示，研發中心及檢測設備，在線儀器檢測每一毫米(millimeter) 確保品質標準，於疫情開始期間已與不同夥伴合作，並提供納米物料包括HK Mask及維特健靈。

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責任編輯：羅嘉欣