【酒精中毒】感冒未癒唱K飲酒5小時　25歲女吐血失禁疑酒精中毒亡

▲ 感冒未癒唱K飲酒5小時，25歲女吐血失禁疑酒精中毒亡。

飲酒飲出禍！台灣一名25歲黃姓女子近日與數名好友在卡拉OK消遣，期間喝了幾杯酒後身體感不適，但仍遭友人勸酒。5小時後，女子突然倒地，並出現吐血、失禁等症狀，送院後搶救不治。醫院曾為她進行抽血檢測，發現酒精濃度值接近3，懷疑是急性酒精中毒，但死因尚待進一步釐清。

據台灣媒體報道，黃女當天身體不適，有感冒症狀，但仍然赴約，應邀與好友到卡拉OK相聚。最初她表明不想飲酒，但因好友勸酒而喝了幾杯，便開始出現頭暈、臉色發白等症狀，但由於K房內燈光昏暗，友人未有注意到她狀況不佳，繼續要求她喝酒。

豈料5小時後，黃女突然昏迷倒地，不久更出現吐血、失禁等情況，友人於是立即報警。救護人員到場時，黃女已失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。

院方表示，黃女血液中酒精濃度達0.45%，相當於呼氣測試酒精濃度每公升3毫克，屬於十分高的水平。而她的體內並無毒品反應，故不排除是急性酒精中毒，或呼吸道遭嘔吐物阻塞而窒息身亡。警方正等待驗屍報告釐清死因。

過量攝取酒精可致急性酒精中毒

醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢醫生曾指出，過量攝取酒精會抑壓大腦功能，並會出現頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應，亦可引致急性酒精中毒。

他提醒，市民要自行判斷身體可承受的酒量，如飲酒後出現面紅或感到身體發熱時，應立即停止飲酒，並用熱毛巾作熱敷。

根據世界衛生組織（WHO）資料，酒精中毒的症狀包括臉紅，言語不清，步態不穩，多動，多語，行為失態，反應遲緩，判斷力受損，麻木等。

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責任編輯：羅嘉欣