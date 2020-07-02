律師銅鑼灣遇襲3人被控　貨車司機准保釋另兩被告仍留院

▲ 案件其中1名任職貨車司機的被告今日（2日）於東區裁判法院提堂。（經濟日報資料圖片）

律師陳子遷疑於今年5月底於銅鑼灣被人「私了」受傷，事後警方拘捕6人，其中3名男子同被控暴動及有意圖而傷人2罪，其中1名貨車司機今（2日）於東區裁判法院提堂，案件押後至9月24日待警方追捕其他疑犯等，司機准以2萬元保釋候訊。另外兩被告則因留院而缺席聆訊，出院後將盡早提堂。



被告為報稱貨車司機的唐健帮（31歲）、沒有報稱職業的譽韋崙（24歲）及報稱無業的鄭學洺（23歲），3人同被控1項暴動及1項有意圖而傷人，控罪指他們於2020年5月24日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山路一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動，以及意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。



案件今提堂時，控方申請押後案件待警方作進一步調查，並會嘗試追捕其他疑犯。裁判官將案件押後至9月24日，期間被告准以2萬元保釋候訊，不得離港，每周報到1次，不得騷擾證人等。

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記者：林欣樂