▲ 前港區人大代表張俊勇遭美國賭場入稟追104萬美元。（經濟日報資料圖片）

前港區全國人大代表張俊勇去年12月底辭去職務，他曾表示因欠下賭場債務而影響人大代表形象。張日前再遭入稟追討債務，美國一賭場指於內華達州法庭取得判決，惟張仍未歸還款項，遂入稟本港高等法院要求執行判令，追討共逾104萬美元（折約逾港元806萬）。

原告ARIA RESORT & CASINO HOLDINGS, LLC；答辯人為張俊勇。入稟狀指，原告於2019年10月23日於美國內華達州法庭入稟追討答辯人，有關兩張總值100萬美元的支票不兌現。至今年6月15日，當地法庭裁定原告勝訴，答辯人須向原告支付本金連利息共逾104萬美元。原告指答辯人未有履行當地判決，遂入稟本港高等法院，要求本港法庭執行判令。

去年12月29日十三屆全國人大常委會舉行第十五次會議，會上一致通過張俊勇請辭。張當時已遭美國及澳門賭場入稟追討賭債，張曾表示因事件影響人大代表形象而決定請辭。

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記者：林育慧