【自助餐優惠】Mr. Steak 7月和牛生蠔午晚自助餐全享7折　生日優惠6人同行1人免費

▲ Mr.Steak Buffet à la minute自助餐的冰鎮海鮮山由魚市場每日直送的海鮮堆砌而成。（Mr.Steak Buffet à la minute提供）

Mr.Steak Buffet à la minute餐廳推出最新自助午餐及晩餐，食物方面有和牛、長腳蟹蟹腳、多款空運凍海鮮、燒牛肉、 心太軟等人氣美食。升級時段就會有日本和牛鐵板燒、和牛壽喜燒及美國燒牛肉。最新優惠是於7月任何時段消費，皆可享7折，生日優惠更是6人同行，1人可以免費。

自助餐食物選擇繁多，海鮮迷可選加拿大長腳蟹、麵包蟹或花蟹（視乎貨源供應）、翡翠螺、紐西蘭青口、鮮蝦、藍青口等，升級時段更有龍蝦提供。熱盤海鮮方面，則有新鮮基圍蝦竹籠蒸、香蒜粉絲蒸扇貝、薑葱爆美國蠔 、辣酒煮花螺等。

▲ 升級時段有日本和牛鐵板燒、和牛壽喜燒及美國燒牛肉。（餐廳提供）

甜點則有超過30多款選擇，包括北海道牛奶布丁、蛋糕，韓國水果雪條以及Häagen-Daz及Movenpick雪糕任食。

▲ Mr.Steak Buffet à la minute餐廳推出6送1的生壽星優惠。（餐廳提供）

Lunch Buffet (12pm-2:30pm) ─ 可享7折優惠

周一至五︰成人$270/位、長者及小童$185/位

周六、日、公眾假期及前夕︰成人及長者$450/位、小童$290/位



Dinner Buffet (5pm-7pm) ─ 可享7折優惠

周一至五︰$450/位、小童$288/位

周六、日、公眾假期及前夕︰成人及長者$470/位、小童$300/位

Dinner Buffet (7:30pm-10pm)升級時段 ─ 可享7折優惠

周一至日︰成人及長者$620/位、小童$320/位

地址 : 銅鑼灣告士打道280 號世貿中心6樓

電話: 2881 5757

記者：Mandy