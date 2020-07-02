【育兒心得】廁紙間尺可取代玩具　善用家中物品自創家庭遊戲

▲ 只要動腦筋發揮創意，家中任何物品都可變成遊戲。（i-stock圖片）

我和丈夫很少買玩具給孩子，一來親友已送他不少，沒有添置的必要；二來，一件玩具不止有一種玩法，有時把A玩具的組件，套用到B玩具之上，自創一套規則，又是一場嶄新的遊戲，變化多端。給他買更多玩具，反而局限了他的創意。

況且，遊戲並不局限於玩具，家裏常見的東西，統統可以拿來玩一餐。提到最受歡迎的家庭用品，非廁紙莫屬，卷裝、盒裝、便攜裝……大小齊全，加起來就是一套多樣化的軟積木，用來疊高樓、建馬路都得。

家裏的圖書，除了閱讀，翻開中間一頁、反轉、豎起，行車隧道落成。講究的話，甚至可把用剩的電綫膠布貼在地上，模仿馬路虛綫、鋪設路軌，設計城市藍圖。

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我家有把打滿圓孔的長直尺，我把它架在兩張椅之間，告訴孩子這是晾衫架。他高高興興地把衣服掛上衣架，逐一把衣架鈎進小圓孔，重複收衫、掛衫步驟許多次，總算心滿意足。從遊戲獲得的自信，讓他經常主動地參與真實的晾衫工作，充當我的小助手，遞上衣架、衣夾，督促我完成家務。

有時他想幫手煮飯，我會在安全情況下請他一起摘摘菜、切切瓜、炒炒餸。如果情況不許可，可考慮在非煮食時間捧個鑊出廳，在底下放塊布扮爐頭，倒幾塊積木扮餸菜，讓他過足癮隨便炒，也是一場很好玩的遊戲。大前提當然要教他不要擅闖廚房，必須在PG家長指引下方可進入。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「變化多端的家庭遊戲」。

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