【貧苦打工仔】父母苛索8成人工供養弟弟　打工仔慘被女友家人嫌窮逼分手

▲ 內地一名男子被父母索8成人工供養弟弟，被女友家長嫌窮逼分手。。

子女踏出社會工作後，大多會給父母家用。然而，內地一名打工仔近日哭訴，指父母要求上繳8成人工供養弟弟，令每月僅賺1,800元人民幣（約1,975港元）的他，每月只剩下300元度日。打工仔女友的家人知道後，大大反對二人交往，逼迫二人分手，在多方的壓力下，打工仔企圖輕生。

綜合內地媒體報道，來自江蘇的王姓男子日前致電當地警局哭訴，

每個月只剩300元（人民幣）可以生活，其他都被父母拿走給弟弟花費，女朋友的父母知道後，拚命反對我們在一起，我不想活了。

每月上繳8成人工供養弟弟

據了解，王男在中學畢業後獨自外出工作，每月人工僅有1,800元人民幣（約1,975港元）。而他家中還有一名弟弟，父母要求他每月上繳8成人工，約1,500元人民幣供弟弟作日常開支，他每月只剩下300元人民幣作生活費。

女方家人逼分手

近期他與一名女子交往，惟女方父母發現他的經濟狀況後，以各種方式阻撓二人見面，意圖棒打鴛鴦，讓他有感生活不順，於是以刀割手腕企圖輕生。警方接報後立刻到王男的住所，發現其左手手腕割損流血，警員立刻為他止血，並送到醫院接受治療。

警員得悉男子的情況後，先幫忙支付醫藥費，還給他200元人民幣應急。王男當時眼泛淚光，表示一定會振作精神。

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責任編輯：王俊賢