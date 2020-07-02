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【港區國安法】毀交通工具可囚終身　陳帆盼港人愛護公物

社會 15:11 2020/07/02

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在《港區國安法》下，毀壞交通工具可判囚終身，房輸及房屋局局長陳帆就希望港人愛護公物，減少破壞。（資料圖片）

在《港區國安法》下，破壞交通工具、交通設施均會觸犯「恐怖活動罪」，最高可判囚終身。運輸及房屋局局長陳帆就表示，留意到最近交通設施遭破壞的情況相對減少。他又指，明白市民對事情有不同取態，但無論如何，公共設施和香港環境屬於全港市民，希望大家有愛護香港的心，愛護公物，不要破壞交通設施。

另外，政府昨（1日）公布中環及灣仔繞道中通風大樓的空氣淨化系統中，有一台抽風風扇的扇葉組件出現損壞。

陳帆回應指，政府經常有檢查，是次事件亦是在檢查過程中發現，現正嚴肅跟進，並了解及調查問題出處。另外，政府亦會委聘獨立顧問作深入研究和物料測試，希望在政府內部調查以至專業顧問協助下，找出成因和跟進有關改善工作。

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責任編輯：陳梓蔚

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