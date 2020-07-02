【新冠肺炎】男患者離奇「勃起」4小時　醫生冰敷無效揭病情引發血栓問題

▲ 法國一名62歲的患者自確診新冠肺炎後，醫生發現他在接受治療期間下體離奇「勃起」達4小時。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診人數已突破1000萬。當中，法國一名62歲的患者自確診後，醫生發現他在接受治療期間下體離奇「勃起」達4小時。經研究發現，現象可能與新冠肺炎引起的血栓有關，這亦是首次發現新冠肺炎可能引發「陰莖異常勃起症」（priapism）。

陰莖頭處鬆軟狀態

《美國急診醫學雜誌》（The American Journal of Emergency Medicine）近日發表上述病例報告，法國的凡爾賽中心醫院（Centre Hospitalier de Versailles）早前收容了一位已經裝上呼吸器、62歲的新冠肺炎男患者，體檢時已發現患者出現不明原因的「陰莖異常勃起症」，且病症已持續一段時間。

報告指，患者陰莖的兩側海綿體處於堅硬狀態，但陰莖頭則處於鬆軟（flaccid）狀態，顯示血液被困在陰莖勃起腔內，相信是「低血流性陰莖異常勃起症」。儘管患者當時已被鎮靜，但此症狀對患者而言仍然相當難受。

醫生從陰莖抽出血栓

醫護人員曾以冰塊冷敷患者陰莖，但他的勃起狀態仍持續4小時，醫生最終透過針筒抽出他陰莖內的血液，發現其陰莖內有滿滿的深色血栓，遂判斷患者的勃起狀態是由新冠肺炎引發的血栓所導致。

病例報告指，「儘管本案提出有力論點指出新冠病毒與陰莖異常勃起症的因果關係，更多案例報告將強化證據。本案患者的臨床和實驗室報告，均強烈指向陰莖異常勃起症和新冠病毒感染有關。」

這位62歲患者住進加護病房前後達2周，醫師同時為他施打藥物，讓神經系統恢復正常，並給予防血栓藥物，出院後未再出現陰莖異常勃起症，正逐漸從新冠肺炎康復。

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責任編輯:羅嘉欣