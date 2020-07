【萬千星輝生日會】馬國明+湯洛雯群星慶祝樂易玲生日　TVB上位花旦小生賀壽顯地位

▲ 樂易玲獲一眾TVB花旦、小生陪伴過生日。

電視廣播有限公司(TVB)助理總經理(藝員管理及發展)及邵氏電影執行董事及總經理樂易玲一連數日舉行生日會,邀得多位圈中好友出席送上祝福,場面熱鬧!

樂易玲生日會照片內有多位上位小生及花旦齊集,星光熠熠的場面比台慶更耀眼!

【姊妹不和】馮盈盈高調與TVB高層樂易玲慶生 江嘉敏疑反撃稱減少上社交網

▲ 一眾TVB花旦齊齊到賀。(樂易玲IG圖片)

▲ 一眾TVB小生齊集樂易玲生日會。(樂易玲IG圖片)

樂易玲貼出生日會合照,並寫道:「A special day in a special year.」

照片中可見,出席的小生包括馬國明、袁偉豪、蕭正楠、黎諾懿、周嘉洛、丁子朗等,而花旦則有湯洛雯、林夏薇、朱晨麗、劉佩玥、黃智雯、蔡思貝等,卡士強勁!

不少網民都將焦點放於一對對的情侶身上,如馬國明與湯洛雯、袁偉豪與張寶兒、鄭俊弘與何雁詩等,星級情侶拍拖到賀。

【湯馬戀】馬國明湯洛雯IG頭像洩蜜 揭獨角獸與小馬愛的秘密

▲ 樂易玲人緣甚好。(樂易玲IG圖片)

▲ 李丞責與劉倩姨兩夫婦齊賀樂易玲。(樂易玲IG圖片)

▲ 樂易玲獲兩位兒子陪過生日。(樂易玲IG圖片)

▲ 母子感情深厚。(樂易玲IG圖片)

樂易玲較早前也有與其他圈中人慶生,如馮盈盈、高海寧、方力申、葉念琛等,她留言:「A beautiful dinner we rarely have in this season...(我們這個季節很少有的精美晚餐...)」

此外,她也有貼出與兩位兒子的合照,並表示:「Happy moments with my beloved friends , colleagues , boys and girls.」

