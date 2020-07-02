【萬千星輝生日會】馬國明+湯洛雯群星慶祝樂易玲生日　TVB上位花旦小生賀壽顯地位

▲ 樂易玲獲一眾TVB花旦、小生陪伴過生日。

電視廣播有限公司（TVB）助理總經理（藝員管理及發展）及邵氏電影執行董事及總經理樂易玲一連數日舉行生日會，邀得多位圈中好友出席送上祝福，場面熱鬧！

樂易玲生日會照片內有多位上位小生及花旦齊集，星光熠熠的場面比台慶更耀眼！

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▲ 一眾TVB花旦齊齊到賀。（樂易玲IG圖片）

▲ 一眾TVB小生齊集樂易玲生日會。（樂易玲IG圖片）

樂易玲貼出生日會合照，並寫道：「A special day in a special year.」

照片中可見，出席的小生包括馬國明、袁偉豪、蕭正楠、黎諾懿、周嘉洛、丁子朗等，而花旦則有湯洛雯、林夏薇、朱晨麗、劉佩玥、黃智雯、蔡思貝等，卡士強勁！

不少網民都將焦點放於一對對的情侶身上，如馬國明與湯洛雯、袁偉豪與張寶兒、鄭俊弘與何雁詩等，星級情侶拍拖到賀。

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▲ 樂易玲人緣甚好。（樂易玲IG圖片）

▲ 李丞責與劉倩姨兩夫婦齊賀樂易玲。（樂易玲IG圖片）

▲ 樂易玲獲兩位兒子陪過生日。（樂易玲IG圖片）

▲ 母子感情深厚。（樂易玲IG圖片）

樂易玲較早前也有與其他圈中人慶生，如馮盈盈、高海寧、方力申、葉念琛等，她留言：「A beautiful dinner we rarely have in this season...（我們這個季節很少有的精美晚餐...）」

此外，她也有貼出與兩位兒子的合照，並表示：「Happy moments with my beloved friends , colleagues , boys and girls.」

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