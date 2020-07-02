  • 31°C
香港時間 : 2020702日 (四) 16:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【萬千星輝生日會】馬國明+湯洛雯群星慶祝樂易玲生日　TVB上位花旦小生賀壽顯地位

娛樂 15:39 2020/07/02

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

樂易玲獲一眾TVB花旦、小生陪伴過生日。

電視廣播有限公司（TVB）助理總經理（藝員管理及發展）及邵氏電影執行董事及總經理樂易玲一連數日舉行生日會，邀得多位圈中好友出席送上祝福，場面熱鬧！

樂易玲生日會照片內有多位上位小生及花旦齊集，星光熠熠的場面比台慶更耀眼！

【姊妹不和】馮盈盈高調與TVB高層樂易玲慶生　江嘉敏疑反撃稱減少上社交網

一眾TVB花旦齊齊到賀。（樂易玲IG圖片）

一眾TVB小生齊集樂易玲生日會。（樂易玲IG圖片）

樂易玲貼出生日會合照，並寫道：「A special day in a special year.」

照片中可見，出席的小生包括馬國明、袁偉豪、蕭正楠、黎諾懿、周嘉洛、丁子朗等，而花旦則有湯洛雯、林夏薇、朱晨麗、劉佩玥、黃智雯、蔡思貝等，卡士強勁！

不少網民都將焦點放於一對對的情侶身上，如馬國明與湯洛雯、袁偉豪與張寶兒、鄭俊弘與何雁詩等，星級情侶拍拖到賀。

【湯馬戀】馬國明湯洛雯IG頭像洩蜜　揭獨角獸與小馬愛的秘密

樂易玲人緣甚好。（樂易玲IG圖片）

李丞責與劉倩姨兩夫婦齊賀樂易玲。（樂易玲IG圖片）

樂易玲獲兩位兒子陪過生日。（樂易玲IG圖片）

母子感情深厚。（樂易玲IG圖片）

樂易玲較早前也有與其他圈中人慶生，如馮盈盈、高海寧、方力申、葉念琛等，她留言：「A beautiful dinner we rarely have in this season...（我們這個季節很少有的精美晚餐...）」

此外，她也有貼出與兩位兒子的合照，並表示：「Happy moments with my beloved friends , colleagues , boys and girls.」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【姊妹不和】馮盈盈高調與TVB高層樂易玲慶生　江嘉敏疑反撃稱減少上社交網
12:02 2020/06/18
【姊妹不和】馮盈盈高調與TVB高層樂易玲慶生　江嘉敏疑反撃稱減少上社交網
【湯馬戀】湯洛雯一家為母親慶生　馬國明疑低調現身見未來外母
16:20 2020/06/25
【湯馬戀】湯洛雯一家為母親慶生　馬國明疑低調現身見未來外母
【湯馬戀】馬國明湯洛雯IG頭像洩蜜　揭獨角獸與小馬愛的秘密
13:30 2020/07/01
【湯馬戀】馬國明湯洛雯IG頭像洩蜜　揭獨角獸與小馬愛的秘密
樂易玲 蔡思貝 黃智雯 劉佩玥 朱晨麗 林夏薇 湯洛雯 丁子朗 周嘉洛 黎諾懿

最高瀏覽

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
12:35 2020/07/01
【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
【淘寶大改造】港媽1.2萬元打造300呎無印風客廳　淘寶12件家具換燈掣「升呢」智能家居
17:37 2020/07/01
【淘寶大改造】港媽1.2萬元打造300呎無印風客廳　淘寶12件家具換燈掣「升呢」智能家居
【公主病港媽】老公失業日打3份兼職養一家四口　全職媽拒搵工及辭退外傭︰想老公搵多份炒散
12:11 2020/07/01
【公主病港媽】老公失業日打3份兼職養一家四口　全職媽拒搵工及辭退外傭︰想老公搵多份炒散