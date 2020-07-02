DSE歷史科試題被取消應屆考生提覆核　質疑考評局越過檢討機制

▲ （經濟日報資料圖片）

應屆中學文憑試（DSE）歷史科有關中日關係的試題引起爭議，考評局最終宣布取消相關試題，應屆DSE考生早前入稟提出司法覆核，要求撤銷考評局決定，聆訊今（2日）於高等法院展開。申請方指，考評局跳過了現有試後檢討機制，直接取消試題，而且教育局及特首在過程中多次向考評局施壓。

申請人中學生行動籌備平台成員盧銘賢（譯音），為今屆DSE考生；答辯人香港考試及評核局（下稱考評局）。司法覆核聆訊今於高等法院展開，教育局作為相關持分者，亦派律師代表應訊。

申請方代表大律師布穎琪今陳詞指，考評局於今年5月22日，取消了應屆中學文憑試（DSE）歷史科「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊，你是否同意此說？」的試題，而在整個過程中，考評局跳過了現存的試後檢討機制，直接取消試題，有違程序。

申請方另呈上試題的答題標準，並引述2條IGCSE題目，內容分別有關於德國納粹及英國與印度關係，指3條問題性質相似，考核的是考生的批判性思考，應屆DSE考生應有能力作答，而試題亦沒有超出課程範圍，看不到考評局直接取消試題的原因。

法官質疑，現有試後檢討機制是用作改善日後試題，並非考慮是否要取消試題，又指試題使用了「你是否同意」的字眼，而不是「你在多大程序上同意」或「列舉利與弊」等，質疑試題的答題空間。

申請方回應指，現有試後檢討機制不單只是為了改善日後試題，又指出考評局過往亦曾在試後取消一些多項選擇題的試題，多數基於試題犯了技術性錯誤、或者提供的資料不足以讓考生作答等原故。申請方又指，「是否」一詞已經表達了考生有權選擇答「不同意」。

申請方又指，教育局及特首在試後曾多次向考評局施壓，包括招開記者招待會、發佈新聞稿、及要求考評局跟進等，而特首亦曾於5月19日在會議中提及試題，指考評局犯錯及可能行使特首權力去糾正錯誤，惟申請方未能提供有關的會議紀錄。

申請方指，考評局並非隸屬教育局，並且財政獨立，質疑考評局在試後取消試題，是錯誤地將來自政府方面的壓力及威脅併入考慮，而忽略學術自由的因素。聆訊今午續。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌