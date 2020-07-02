【港區國安法】馬道立：指定法官經諮詢終院首席法官　不作政治考慮

港區國安法已經生效，特首將在各級法院指定法官，負責處理相關案件。終審法院首席法官馬道立發聲明指，指定法官是由行政長官，經諮詢終審法院首席法官後才作指定，強調指定法官及相關法庭運作必須符合《基本法》規定，而指定法官亦不應根據其他因素，如政治考慮。

馬道立是聲明中指，最為重要的是，指定法官及相關法庭運作必須符合《基本法》規定，指定法官只能包括，根據《基本法》規定而任命的法官，即來自司法機構現任法官，而根據《基本法》而任命的法官，都是根據司法人員推薦委員會推薦，再由特首任命，有關安排沿用已久。

聲明又指，特首近日曾表示，指定法官與所有法官一樣，必須根據其司法及專業才能，強調上述為任命法官時的唯一準則，則指定法官時不應根據其他因素，例如政治考慮，而擁有外國國籍法官並不排除在指定法官外，指定若干名法官後，亦不等於司法機構內其他法官不適合獲指定，且指定法官任期屆滿時，其他合適法官亦可獲指定。

馬道立續指，港區國安法案件的排期、處理、委派法官等，由相關級別法院領導決定，全屬司法機構職責範圍。他強調，司法機構獨立性，以及法治都是香港社會基石，並受《基本法》保障，保持及維護司法機構獨立性和法治，是香港司法機構的使命和憲制責任。

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責任編輯：陳宛彤