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【港產口罩供應】CareHK口罩BFE+PFE≥95%　即日起實惠門市+網店發售【內附購買連結】

健康 16:01 2020/07/02

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

CareHK口罩BFE+PFE≥95%，即日起實惠門市+網店發售。

由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立的CareHK口罩廠，早前已投入生產大量本地口罩，並獲得香港優質標誌局發出「Q 嘜」認證。「Pricerite實惠」今日（2日）宣佈，CareHK口罩再度返貨，於網站和門市同步開售。

「Pricerite實惠」於Facebook專頁宣佈，CareHK成人/小童口罩即日起於Pricerite實惠及SECO by Pricerite全線門市、以及網店【購買連結】同步發售。每人限買成人/兒童尺寸各1盒，每盒售$109。 

口罩規格：

  • CareHK 成人/兒童 口罩 (50片裝)
  • ASTM F2100 Level 1
  • BFE 細菌過濾效率 ≥ 95%
  • PFE 微粒子過濾效率 ≥ 95%
  • 香港製造
  • 尺寸 ：（成人）17.5 x 9.5 cm / （兒童） 14.5 x 9.5 cm

【港產口罩供應】HKTVmall現貨發售口罩抗疫套裝　10片Level 2口罩+酒精搓手液$55.9【內附購買連結】

【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask彩虹口罩周五接受訂購

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責任編輯：羅嘉欣

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