【港產口罩供應】CareHK口罩BFE+PFE≥95%　即日起實惠門市+網店發售【內附購買連結】

▲ CareHK口罩BFE+PFE≥95%，即日起實惠門市+網店發售。

由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立的CareHK口罩廠，早前已投入生產大量本地口罩，並獲得香港優質標誌局發出「Q 嘜」認證。「Pricerite實惠」今日（2日）宣佈，CareHK口罩再度返貨，於網站和門市同步開售。

「Pricerite實惠」於Facebook專頁宣佈，CareHK成人/小童口罩即日起於Pricerite實惠及SECO by Pricerite全線門市、以及網店【購買連結】同步發售。每人限買成人/兒童尺寸各1盒，每盒售$109。

口罩規格：

CareHK 成人/兒童 口罩 (50片裝)

ASTM F2100 Level 1

BFE 細菌過濾效率 ≥ 95%

PFE 微粒子過濾效率 ≥ 95%

香港製造

尺寸 ：（成人）17.5 x 9.5 cm / （兒童） 14.5 x 9.5 cm

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責任編輯：羅嘉欣