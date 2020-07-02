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【港區國安法】羅冠聰昨出席美國國會聽證會　據報他於國安法生效前已離港

社會 16:10 2020/07/02

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據報羅冠聰已於《港區國安法》生效前離港。（美國聽證會影片截圖）

早前宣布退出香港眾志的前立法會議員羅冠聰，昨日（1日）以視像方式出席美國國會外交事務委員會聽證會，據報他已於《港區國安法》生效前離港。

羅冠聰及周庭宣布退出香港眾志　羅冠聰：難料自身安危

羅冠聰於聽證會上指《港區國安法》於生效前，港人並不知道有關法案的內容；直至內容曝光後方知當中多項條款含糊，因為當局除了可進行秘密審訊，亦可將人引渡到中國大陸，法官更是由北京或政府選擇。他指中國大陸領導人越來越不尊重「兩制」，也令香港變得中國化。他提到眼前最急切是一個城市的存亡，稱雖然過去一年內香港有近萬人被捕，但香港人仍繼續參與抗爭。

他促請美國政府不要對港人的情況坐視不理，最後以廣東話說出：「光復香港，時代革命；五大訴求，缺一不可」。

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責任編輯：郭家穎

 

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