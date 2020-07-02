【BB來了】陳明恩與初戀男友結婚一索得男　懷孕4個月：知道要準備甚麼顏色的衣服了

▲ 陳明恩宣佈一索得男，結婚三年懷孕四個月。

澳洲及紐西蘭混血兒陳明恩與當舞蹈員的初戀男友鄭獻（Eddy） 在2017年2月結婚，當時她表示希望過一、兩年二人世界才「努力造人」。在今年5月，陳明恩在社交網站發放超聲波照片，透露與老公造人成功，並透露孩子將於今年出生。

到今日（7月2日），陳明恩在個人社交平台公開BB的性別。

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陳明恩一索得男

陳明恩上載與丈夫的合照，她拿形狀為「Boy」的汽球以示一索得男，並留言謂：「BB Cheng是個男孩！很多朋友都猜他是男生，我們知道要為他準備甚麼顏色的衣服和BB物品了！」

不過懷孕明恩的坐在高牆上拍照，有網民接她要小心。

現年39歲的陳明恩畢業於香港演藝學院，主修音樂劇，曾任舞蹈員、舞蹈指導、演員、司儀和模特兒。07年開始，陳明恩曾在《同事三分親》中客串。

直到2013年於劇集《老表，你好嘢！》中飾演小茜一角而獲觀眾認識，同年在歌唱比賽節目《星夢傳奇》中奪得季軍，令她有意挑戰樂壇，首支派台歌曲為《異種》。

陳明恩在社交平台正式宣布已於今年2月約滿TVB並離巢，《飛虎之雷霆極戰》就是其告別作。

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