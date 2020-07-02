【天妒紅顏】具荷拉死後8個月討回公道　前男友曾虐打威脅公開性愛片段終被判刑　

▲ 具荷拉前男友被判刑一年。

在去年11月底，韓國女團KARA前成員具荷拉在寓所自殺身亡，事件震驚亞洲。具荷拉生前曾被前男友崔鐘範毆打且威脅公開性愛影片，但崔鐘範一直未有受到刑罰，令民眾非常氣憤。

崔鐘範本在一審時只被判緩刑，不過日前首爾中央地方法院舉行二審，終裁定崔鐘範因違反暴力犯罪等相關特例法，和傷害罪被判以1年有期徒刑。

而他亦因有逃跑的可能而被當庭拘留，網民都感嘆終於有了司法公義，還具荷拉一個公道。

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▲ 具荷拉的遺產案今日開審。（Instagram圖片）

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在2018年，具荷拉與崔鐘範反目，雙方因互毆而鬧上新聞，男方更以她的性愛影片為要脅。

身心崩潰的具荷拉曾於2019年5月自殺，送醫急救後脫離險境。在同年10月，具荷拉的好友Sulli自殺身亡，她曾在網上直播向粉絲承諾，會連Sulli的份一起活下去，並指未來會認真工作，豈料1個月後便傳出噩耗，具荷拉被發現自殺倒斃家中，終年28歲。有指她是因抑鬱症自殺死亡，事件震驚娛樂圈。

本來在一審時獲輕判的崔鐘範，終於在二審中被加刑，算是還具荷拉一個公道。

具荷拉哥哥向媽媽追討撫養費

另外，今日（7月2日）具荷拉的遺產案開審。

有傳具荷拉入行至今身家估計約有50億韓元（3,330萬港元），死後將根據韓國法律，父母會分得各50%遺棄。

可是由於具荷拉的媽媽，在具荷拉兄妹二人不足10歲時便已離家出走，故具荷拉的哥哥具浩仁向法院提出禁止媽媽擁有財產繼承權。

▲ 具荷拉與哥哥的感情要好。（Instagram圖片）

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具荷拉生前亦曾向傳媒表示已很久沒有直接與媽媽聯絡，多數靠律師互相溝通。

具浩仁早前又向國會請願成立「具荷拉法」，以禁止遺棄子女的父母繼承子女財產，但法案最終遭國會否決。

現在，他計劃向媽媽入稟追討撫養費，下次審訊定於下月12日進行。

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