【自強不息】洗衣店外一角小櫈當書枱 學生衣袋堆中默默埋首做功課苦讀
星期日，到荃灣上堂，總會經過這個角落。
這裡有一間小小洗衣店，外邊疊了比人還高的衣袋。
每一次，我都看到有位小朋友，坐在芸芸物事之間做著功課。
少年心性，咫尺之外是一排扭蛋機，當軋軋的轉鈕聲響起，他便抬起小頭，放任一刻。
然後，又低下小頭，埋首在課業堆中。
桌子不大，有時見到他不得不把書簿遷就騰挪。
隨著電梯徐徐而上，他也慢慢在我眼簾中掠去。
在香港，這些課後及假日隨父母到小店幫襯及做功課的，不知凡幾。
他 / 她們自小目睹父母如何艱苦討生計，如何掙那蠅頭小利而勞碌一整天，如何受氣猶陪笑臉……
這幕幕看在眼內刻印於心的畫面，勝過你對他 / 她說教一萬句。
大部分子女，對父母的工作都是不甚了了。
那句「父母掙錢很辛苦」，太過空泛。
那個苦，在稚子心中，不就是出外工作嗎？
殊不知，這個「苦」字中，
原來有辱，有忍，有勇，有求，有聲，有畫。
或者是，作為老師，我也要從中學習。
原來，小朋友的功課，不都全是回家完成的。
我們不曉得他 / 她是在什麼窄小地方上費力地寫字，或在哪裡嘈雜的環境中背誦。
當我們著眼在其功課是否整潔時，
其實更應欣賞他 / 她們用眼用心去閱讀世界。
可能是，現實的人生，
更能成熟及堅強小朋友的心志及眼光。
文章獲張欣欣授權轉載。
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