【自強不息】洗衣店外一角小櫈當書枱　學生衣袋堆中默默埋首做功課苦讀

▲ 中文補習名師張欣欣分享，荃灣一間洗衣店外，有學生以小櫈當書枱，在衣袋堆中做功課。

星期日，到荃灣上堂，總會經過這個角落。

這裡有一間小小洗衣店，外邊疊了比人還高的衣袋。

每一次，我都看到有位小朋友，坐在芸芸物事之間做著功課。

少年心性，咫尺之外是一排扭蛋機，當軋軋的轉鈕聲響起，他便抬起小頭，放任一刻。

然後，又低下小頭，埋首在課業堆中。

桌子不大，有時見到他不得不把書簿遷就騰挪。

隨著電梯徐徐而上，他也慢慢在我眼簾中掠去。



在香港，這些課後及假日隨父母到小店幫襯及做功課的，不知凡幾。

他 / 她們自小目睹父母如何艱苦討生計，如何掙那蠅頭小利而勞碌一整天，如何受氣猶陪笑臉……

這幕幕看在眼內刻印於心的畫面，勝過你對他 / 她說教一萬句。

大部分子女，對父母的工作都是不甚了了。

那句「父母掙錢很辛苦」，太過空泛。

那個苦，在稚子心中，不就是出外工作嗎？

殊不知，這個「苦」字中，

原來有辱，有忍，有勇，有求，有聲，有畫。



或者是，作為老師，我也要從中學習。

原來，小朋友的功課，不都全是回家完成的。

我們不曉得他 / 她是在什麼窄小地方上費力地寫字，或在哪裡嘈雜的環境中背誦。

當我們著眼在其功課是否整潔時，

其實更應欣賞他 / 她們用眼用心去閱讀世界。

可能是，現實的人生，

更能成熟及堅強小朋友的心志及眼光。

文章獲張欣欣授權轉載。

更多張欣欣的文章︰

【闖鬼門關】2歲半兒染肺炎鏈球菌入ICU 張欣欣守病床20多日：能抱兒子是恩賜

三姑六婆認定孩子有濕疹是媽媽的錯 張欣欣︰其實母親的心很軟弱

湊仔女是世上最辛苦的工作 張欣欣：男人應體諒尊重妻子

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2