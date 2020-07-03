【烹飪教煮】五星級酒店餅廚教整經典法式抹茶忌廉泡芙 焗泡芙時切忌做一個動作【有片】
香港W酒店糕點總廚Baptiste這次會教大家做一款抹茶味的Saint-Honore，無論是忌廉或吉士醬都加入了抹茶粉，賣相更跟足巴黎人氣的Saint-Honore，讓大家在家也能自製高質法式甜品。
泡芙做法主要分為3部分，包括製作泡芙、抹茶吉士醬及抹茶忌廉，最後再將3部分組合一起，變成精緻獨特的法式Saint-Honore。
立即去片睇睇︰
泡芙材料（30個分量）：
|水
|250克
|牛油
|80克
|雞蛋
|3隻
|麵粉
|150克
|鹽
|少許
做法：
1︰將水、牛油及鹽倒入平底鍋中，以慢火煮至牛油溶化。
2：開始滾時離火，加入麵粉攪勻。要不斷攪拌，確保麵糊中沒有未溶的麵粉粉粒。
3：再放回爐上煮，讓水份蒸發掉，當麵糊形成一團光滑麵糰及不黏鍋時，即代表完成。
4：將麵糰移至另一個大碗中，將雞蛋逐隻加入拌勻。
5：麵糊拌勻至呈倒三角形便可，再將麵糊放入已裝上直徑1厘米圓花嘴的唧花袋中。
6：在墊上牛油紙的烤盤上，唧出直徑約3厘米的小麵糊。
7：放入已預熱至攝氏220度的焗爐中，焗15至20分鐘，焗好備用。
小貼士：
- 煮牛油時勿用太猛火，否則會燶。
- 在烤盤唧出小麵糊時，每份麵糰間要預留空間膨脹。
- 烤焗期間切勿打開焗爐門，否則泡芙會塌陷。
- 泡芙面可再按個人喜好加金寶或其他裝飾。
---------------------------------
抹茶吉士醬材料：
|牛奶
|500克
|蛋黃
|2隻
|糖
|75克
|粟粉
|65克
|牛油
|25克
|抹茶粉
|75克
|呍呢嗱籽
|半條
做法：
1：將牛奶及四分一糖倒入平底鍋中，以中火慢慢煮溶。
2：將剩餘的糖倒入另一個大碗中，加入粟粉拌勻。
3：分隔蛋黃及蛋白，將蛋黃倒入大碗中拌勻至順滑。
4：牛奶煮滾後，先倒三分一入大碗中拌勻成吉士醬，再倒回平底鍋中以細火煮，途中要不停攪拌確保沒黏底。
5：當吉士醬開始冒出泡泡代表已煮好，可離火。
6：加入牛油及呍呢嗱籽繼續攪拌，直至吉士醬完全順滑。
7：將完成的吉士醬蓋上保鮮紙，放入雪櫃冷藏。
8：取出雪凍後的吉士醬，加入抹茶粉拌勻，放入已剪細口的小唧花袋中備用。
---------------------------------
抹茶忌廉材料：
|35%脂肪鮮忌廉
|100克
|糖
|25克
|抹茶粉
|8克
做法：只需將鮮忌廉發至企身，加抹茶粉及糖拌勻便可，放入已裝上7毫米唧花咀的唧花袋中備用。
---------------------------------
其他材料：
|酥餅
|10塊
|糖霜
|適量
|抹茶粉
|適量
組合步驟：
1：用筷子在泡芙底部開個小孔，將抹茶吉士醬唧入泡芙中，直至填滿。
2：在酥餅上打圈唧上抹茶吉士醬，並在中間唧一小團，將3個泡芙黏在吉士醬面。
3：在泡芙間唧上抹茶忌廉，在頂部唧一小團，灑上糖霜及抹茶粉便完成。
記者︰黃依情