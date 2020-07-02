【同住難】外母搬入同住夫婦不停爭拗　男子情緒不穩先勒斃妻子再輕生

▲ 夫婦兩人生前屢為外母搬來同住的問題而爭執。

與老爺奶奶或外父外母同住，相信不少夫婦都會有所抗拒，不幸的是這個問題早前在英國釀成一宗倫常慘案。英國一對來自拉脫維亞的夫婦去年9月被發現在寓所中雙雙身亡，家中僅遺下一名2歲兒子。案件近日開庭審理，經調查指，夫婦兩人生前屢為外母搬來同住的問題而爭執，事發當晚亦不例外，丈夫當晚更行兇勒斃妻子，再上吊自殺，釀成悲劇。

據英媒《每日郵報》報道，夫婦的房客去年9月回家時發現兩人在家中遇害，當中妻子Lana在浴室中斃命，而丈夫Kiril的屍首則在走廊被發現，他的腹部被刺傷，而他們的2歲兒子當時則正在睡房的嬰兒床睡着。

死因法庭近日開庭審理案件，警方表示夫婦過去已經屢因外母搬來同住的問題而發生爭執，並發現他們生前已因此在研究有關離婚或分居的問題，而外母在案發當日則正身處國外，此外警方亦發現丈夫Kiril本身患有焦慮症，過去一直接受醫生的諮詢。

警方指出，經過法醫等專家檢測後，估計夫婦兩人當晚發生爭執期間，妻子首先以刀刺傷丈夫，丈夫即當場還撃，最終把妻子勒斃，然後自己再在家中上吊自殺。

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責任編輯:王俊賢