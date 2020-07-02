【限聚令】場館放寬至8成入座率演出業協會指仍不足　促盡快落實場租紓困措施

▲ 演出業協會建議當局盡快落實場租紓困措施及考慮向演出業界提供支援基金。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情重創各行各業，演出業協會於今（2日）在記者會上表示，政府日前放寬演唱會座位人數限制，由5成增至8成，惟仍與全面復工有一定距離；業界呼籲政府盡快全面開放場館座位限制，並建議當局盡快落實場租紓困措施及考慮向演出業界提供支援基金。

協會表示，受新型肺炎疫情影響，所有大型活動被迫取消，過去數月已有逾300場演唱會取消或押後，影響業界逾萬名從業員，形容業界面臨「超級寒冬」。而疫情後協會多次向政府提出建議，惟只有部份得到回應，至今仍未能真工協助業界復工復業。

演出業協會主席陳淑芬表示，政府放寬措施未能讓行業鬆一口氣，因每場少兩成的入場人數，對行業的基本收支平衡構成風險，「少兩成人士已可威脅台前幕後人員生計」，窒礙項目推出，故未能令人安心。

協會副主席許冰心表示，取消場次帶來的損失是「無限」，包括令藝人、歌曲製作等工作亦受壓。而對於一些中小型規模項目而言，八成的座位限制會隨時虧本，「實在有太多不明朗因素」，現時所見本港新冠肺炎疫情緩和，部份公共場所的營運已回復正常，故政府應盡早全面開放表演場館，而不再是「唧牙膏式」局部開放，並盡早知會業界，讓從業員可盡快復工。

協會又指出，現時舉辦演唱會，除了需向康文署繳付場租外，亦需支付兩成票務收入作分紅，建議調低分紅比例，減輕業界的運作成本，協助業界走出難關；又建議當局考慮向演出業思提供支援基金助行業復甦。被問到有關本港落實港區國安法會否對業界有影響，許冰心指由於現時條例細節仍未清楚，暫時只會考慮行業復甦等問題。

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記者：洪芷晴