【限聚令】場館放寬至8成入座率演出業協會指仍不足 促盡快落實場租紓困措施
新冠肺炎疫情重創各行各業，演出業協會於今（2日）在記者會上表示，政府日前放寬演唱會座位人數限制，由5成增至8成，惟仍與全面復工有一定距離；業界呼籲政府盡快全面開放場館座位限制，並建議當局盡快落實場租紓困措施及考慮向演出業界提供支援基金。
協會表示，受新型肺炎疫情影響，所有大型活動被迫取消，過去數月已有逾300場演唱會取消或押後，影響業界逾萬名從業員，形容業界面臨「超級寒冬」。而疫情後協會多次向政府提出建議，惟只有部份得到回應，至今仍未能真工協助業界復工復業。
演出業協會主席陳淑芬表示，政府放寬措施未能讓行業鬆一口氣，因每場少兩成的入場人數，對行業的基本收支平衡構成風險，「少兩成人士已可威脅台前幕後人員生計」，窒礙項目推出，故未能令人安心。
協會副主席許冰心表示，取消場次帶來的損失是「無限」，包括令藝人、歌曲製作等工作亦受壓。而對於一些中小型規模項目而言，八成的座位限制會隨時虧本，「實在有太多不明朗因素」，現時所見本港新冠肺炎疫情緩和，部份公共場所的營運已回復正常，故政府應盡早全面開放表演場館，而不再是「唧牙膏式」局部開放，並盡早知會業界，讓從業員可盡快復工。
協會又指出，現時舉辦演唱會，除了需向康文署繳付場租外，亦需支付兩成票務收入作分紅，建議調低分紅比例，減輕業界的運作成本，協助業界走出難關；又建議當局考慮向演出業思提供支援基金助行業復甦。被問到有關本港落實港區國安法會否對業界有影響，許冰心指由於現時條例細節仍未清楚，暫時只會考慮行業復甦等問題。
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記者：洪芷晴