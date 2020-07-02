涉不忿被迫遷縱火夫婦喪命　尼泊爾漢兩誤殺罪成囚16年官斥邪惡

▲ 涉案尼泊爾籍男子今日在高等法院被判監16年。（經濟日報資料圖片）

元朗洪水橋田心新村3年前發生鐵皮屋縱火雙屍案，涉案尼泊爾籍男子早前於高等法院否認兩項誤殺罪受審，陪審團早前以大比數裁定罪成，今（2日）於高等法院被判監16年。法官判刑時指被告行為不負責任及邪惡，死者無辜受累，被告亦妄顧他人安全，就兩項誤殺罪共判監16年。

涉案被告Shibakumar Gurung（39歲）被控於2017年12月3日，在元朗洪水橋田心新村非法殺害兩名死者陳嘉謨（66歲）及其妻子朱紅霞（55歲），被告否認兩項誤殺罪受審。被告於本周二（30日）被裁定兩項誤殺罪成後，被告曾有17次案底，當中涉及暴力及偷竊等。

代表律師求情時指，本案沒有證據涉及任何三合會或報復性質，被告亦非有計劃行事，案件亦非同類案中最嚴重。



法官判刑時指，根據證據顯示起火鐵皮屋遭蓄意縱火，被告居於其中一間已被上鎖的鐵皮屋。事發前，被告於11月23日因左手受傷入了屯門醫院，至案發前一晚8時半被告離開醫院，案發日凌晨12時半到達案發現場，同晚凌晨1時許返回醫院。

被告返回鐵皮屋時，曾與1名印尼籍女子表示返回單位收拾衣服，期間單位起火，被告遂逃走，其後警方於其財物中發現含75%濃度酒精。

被告現年40歲，獨居於香港，案發前3個月剛出獄。法官指判刑須考慮到被告將來對社會之危害，法官被告聲稱返回鐵皮屋拾收衣服，理應察覺到夜深時分居民均已入睡，而被告帶備酒精，警誡下他聲稱用作洗傷口用，法官並不接納說法，並認同消防處專家證供指火警由酒精所引致。

法官指死者無辜受累，被告行為不負責任及邪惡，他稱受業主激怒而犯案，被告實已欠租數月。法官指被告妄顧他人安全，就兩項誤殺罪判監共16年。

控方案情指，涉案被告與兩名死者均居於田心新村的鐵皮屋，而業主於2017年底要求住戶遷出，被告與兩名死者分別需於不同限期前遷出。被告於2017年12月3日案發當晚折返鐵皮屋時，發現鐵皮屋已被上鎖，遂向鐵皮屋縱火以報復，卻不幸波及居於隔壁的死者夫婦。

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記者：林育慧