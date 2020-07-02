【新冠肺炎】長期戴口罩皮膚易敏感痕癢　波蘭研究揭戴外科口罩最少致癢反應

▲ 研究發現戴外科口罩，皮膚痕癢機率較少。

新冠肺炎疫情下，口罩幾乎成為生活日用品，但長期戴口罩，對部分人皮膚可能會造成刺激。波蘭一間大學研究顯示，兩成受訪者佩戴口罩後會感到皮膚痕癢。研究還調查了受訪者戴不同口罩後的皮膚狀況，發現戴外科口罩的人士，皮膚痕癢的機率較少，最為安全。

本港皮膚科專科醫生葉榮根近日在Facebook分享波蘭Wroclaw大學團隊一項研究，研究針對2,000多名學生對口罩痕癢反應報告，結果已在今年五月於Acta Dermato-Venereologica發佈，共2,307名年齡介乎18至27歲的受訪者參加。

報告顯示，參加者對口罩的反應與性別無關，但與自身身體狀況則有所關連。一般身體健康的人士會較少感到痕癢，但本身有敏感皮膚、異位性皮炎、痤瘡、皮脂溢性皮炎都有更高風險。

醫生：出汗後要換口罩

而在外科口罩、布口罩或N95口罩的三類口罩中，佩戴外科口罩人士感到痕癢的機率較少，故此最為安全；佩戴布口罩人士，則最容易感到痕癢。

研究結果亦發現，只有20%人士會皮膚痕癢。有受訪者佩戴口罩後，痤瘡、酒糟鼻及皮炎等問題出現惡化情況。若在痕癢時抓癢會令口罩移位，減低安全性。

對於如何改善戴口罩導致的皮膚痕癢問題，葉醫生接受TOPick訪問時表示，應盡量避免化妝，不要長時間戴上口罩，如出汗後，要更換口罩。同時也建議，如風險較低，可轉戴面罩。

文章獲皮膚科專科醫生葉榮根授權轉載報道。

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記者：陳昊淋