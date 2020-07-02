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疫情下求職難　綫上招聘平台推標記功能助搵工

職場 17:01 2020/07/02

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

近日微軟旗下的LinkedIn求職平台，為用戶推出新的標記功能，方便僱主與求職者進行工作配對。

新冠肺炎疫情下，各國經濟受到重創，全球各地的失業人口持續上升，在疫情下搵工更是難上加難。近日微軟旗下的LinkedIn求職平台，就為用戶推出新的標記功能，方便僱主與求職者進行工作配對，幫助求職者尋找心儀工作。

LinkedIn為全球性的求職平台，不少中小型企業會在平台上招聘人手。日前LinkedIn推出一項新功能，用戶可在個人資料的相片中標記「OpenToWork」的字樣，向僱主展示求職意願，用戶亦可於個人名片列明期望的工作類型、上班日期、以及工作地點等資訊，讓僱主快速篩選合適人選，從而增加工作配對的成功率。

除此之外，現時LinkedIn用戶在發布貼文時，可以加上「OpenToWork」話題標籤，用戶亦可以將貼文分享到各大社交平台，增加曝光率，僱主可在不同途徑接收求職資訊，並透過點擊貼文進入網站發送訊息，或直接在貼文下方與求職者對話。

為幫助工作受疫情影響的人士，近日微軟（Microsoft）就宣布與LinkedIn部門提供免費職業培訓計劃。目的是為失業人士增加職業技能，提高他們的就業機會。該項計劃將會提供免費學習資源，在綫上平台建立免費學習內容庫，另外讓員工和企業進行配對聯繫，提供低成本和行業認可的技能認證途徑。微軟更表示，此項計劃預料在全球各地會有2,500萬人受惠。

責任編輯：李寶如

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