新任入境事務處處長區嘉宏稱得到特首及中央信任感榮幸　將帶領入境處維護國家安全

▲ 新任入境事務處處長區嘉宏。（馮漢柱攝）

國務院於今日（2日）任命入境事務處副處長區嘉宏為入境事務處處長，區嘉宏下午見記者時稱對特首林鄭月娥以及中央政府對其信任感到榮幸，將繼續帶領入境處做好作為紀律部隊的執法及服務，以及維護國家安全。

國務院任命陳國基為港區維護國家安全委員會秘書長 區嘉宏為入境處處長

他又指，本港已落實港區國安法，強調國安法是中央政府對港府的愛護及支持。他稱自己已在入境事務處服務30多年，相信自己有能力在管理及執法方面帶領入境處邁向前。

被問到港區國安法生效後，入境事務處的首要工作是甚麼，區嘉宏則稱，自己作為維護國家安全委員會成員之一，有責任帶領入境處維護國家安全，並會根據法例及政策處理每一宗個案。他續稱，本港過去一年的社會暴力事件已影響民生、經濟，以及香港的國際形象，期望國安法的實施可有助社會穩定，以及香港提升國際形象，令投資及營商機會增加。

此外，他又感謝入境處同事不論在任何時刻都謹守崗位，並稱未來會繼續在執法方面打擊黑工及違反出入境的罪行，以保障香港的就業機會，以民為本，服務香港市民。被問到會否加強審查不同政治背景人士出入境，區嘉宏指，會以一切適用法律及政策作審查，經考慮詳盡後就每宗個案才作決定。

入境處處長區嘉宏簡歷

區嘉宏現年53歲，於入境處任職近32年

1988年加入當時的人民入境事務處為助理入境事務主任

1992年升任入境事務主任

2003年升任高級入境事務主任

2009年升任總入境事務主任

2014年升任助理首席入境事務主任

2015年升任首席入境事務主任

2018年升任助理處長

2019年升任副處長

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記者：郭詩詩、蘇文軒