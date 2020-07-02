【健康碼】 康健集團逾40間診所供深喉唾液檢測　劈價至950元

▲ 康健集團逾40間診所供深喉唾液檢測，劈價至950元。

新冠肺炎疫情放緩，港府將推出港版「健康碼」，與內地及澳門政府研究互認安排，以便進一步恢復粵港澳的經貿合作。特首林鄭月娥早前指健康碼討論已進入最後階段。不過多家私家醫院進行病毒測試，動輒要1,500至2,000多元；康健國際醫療集團今（2日）指，旗下46間普通科診所及中心將提供950元深喉唾液核酸檢測。

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康健集團指，將價格推向較易負擔的水平，是希望市民可以在疫情受控下，盡快恢復正常生活，而950港元的費用包括一次醫生評估、深喉唾液核酸檢測及檢測報告。市民可於提交檢測樣本的第二個工作天獲取檢測報告。如需即日獲取報告，可另加600港元以特快處理。

▲ 市民可於7月2日起，到康健集團旗下40間普通科診所、Dr. Vio & Partners韋予力醫生醫務所3間綜合醫務中心、基督教靈實協會診所、栢峰醫務中心及御康醫務中心進行深喉唾液核酸檢測。（康健國際醫療集團提供）

市民可於7月2日起，到康健集團旗下40間普通科診所、Dr. Vio & Partners韋予力醫生醫務所3間綜合醫務中心、基督教靈實協會診所、栢峰醫務中心及御康醫務中心進行深喉唾液核酸檢測。

如核酸檢測結果呈陰性，市民可於政府相關網站登記並取得屬於自己的「港康碼」，再藉此申領其他地區的「健康碼」。

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責任編輯：鄧凱文