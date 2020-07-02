【冒牌口罩】政府物流署購買逾670萬個懷疑冒牌口罩　海關拘捕4男女

▲ 涉案口罩印有「麥迪康」牌子字樣，但海關證實並非由這家生產商生產。（曾秋文攝）

一批早前供應予政府物流署的外科口罩，懷疑提供虛假資訊，涉嫌違反《商品說明條例》。海關今日（2日）表示，經調查後，發現涉案的口罩並沒有在香港註冊，並與一款屬內地生產商的口罩同名，但包裝及設計有異，於6月24日分別搜查兩間位於觀塘及紅磡的貿易公司,並拘捕兩男兩女,年齡由36至44歲 ，其中兩人為董事，現已保釋候查。

涉案口罩印有「麥迪康」牌子字樣，一盒50個，每個上有一個類似商標物體，海關初步調查發現不是在港注冊的商標，整體的外觀及字體均與正貨有異，相信是虛假商標誤導消費者，而每個包裝盒上有内地口罩生產商的資料，包括廠名和生產廠房地址，但海關證實並非由這家生產商生產。

▲ 涉案口罩及原生產商口罩對比。（曾秋文攝）

▲ 海關貿易管制處處長麥毓錦講述案件詳情。（曾秋文攝）

海關貿易管制處處長麥毓錦表示，根據物流署資料，共已接收671萬個懷疑有問題的口罩，當中312萬已分發到11個政府部門〕，現仍有359萬個庫存，估計需要回收達158萬個；而涉案口罩的樣本已運往化驗，雖然菌落總數符合標準，但由於來歷不明，所以建議任何人停止使用此款口罩。

海關指，接獲今次涉案口罩之投訴前，已展開過逾5個月的「守護者」行動， 巡查3.5萬次市面各零售點，購買約500款外科口罩、40款搓手液及100款消毒酒精測試，當中有13宗懷疑違反《商品說明條例》，11宗違反《消費品安全條例》，涉及12萬個口罩及306支消毒酒精，共拘捕61人，而行動中並沒有搜出今次涉案的有問題口罩，因此相信沒有流入市場。

▲ 口罩包裝的整體的外觀及字體均與正貨有異。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文