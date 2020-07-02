  • 31°C
香港時間 : 2020702日 (四) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

彭福公園擬加建馬術體驗中心　2024年起或可體驗策騎

社會 17:28 2020/07/02

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

彭福公園擬加建馬術體驗中心。（資料圖片）

位於沙田馬場中央的彭福公園向來是「寵物天堂」，不少狗主都會在假日帶「毛孩」到公園「放電」。然而，根據提供予環保署的最新文件顯示，香港賽馬會（賽馬會）正擬在彭福公園進行一系列改善工程，料最快2024年完成。如工程最終落實，公園內將增設馬術體驗中心，訪客屆時可騎乘小馬。

然而，狗隻活動範圍將收到限制，賽馬會將在公園內設狗隻「牽引和鬆綁」區，狗隻只可於特定範圍內自由活動，並禁止進入馬術體驗中心等區域。

馬術體驗中心擬設於公園的西北部，佔公園總面積約 5%，將會提供公眾消閑娛樂設施，並由一系列單層建築物組成。工程峻工後，將新設教育及行政中心、馬房、教學區及附屬建築物。除行政中心和馬房外，所有結構均採用開放式的涼亭型設計。

擬建的馬術體驗中心位於圖中C區部分位置。（環境保護署圖片）

擬建馬術體驗中心場地上現有的步行道、兒童遊樂場和休息區將會被移走，然後由位於彭福公園內的園景 優化工程重新提供。在營運期間，馬術體驗中心在彭福公園開放時間內同步開放，為公眾提供小馬護理課程、騎乘小馬體驗和攝影機會，場內不可使用泛光燈，並預計不需要公共廣播系統。

工程項目預計於2021年5月動工，工期約37個月，料於2024年5月完工。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【反修例】教育大學賽馬會小學射擊活動被指「曱甴裝」　校方表遺憾︰與社會事件無關
18:23 2019/09/18
【反修例】教育大學賽馬會小學射擊活動被指「曱甴裝」　校方表遺憾︰與社會事件無關
足總基於安全考慮　宣布賽馬會社區盃延期舉行
14:12 2019/09/22
足總基於安全考慮　宣布賽馬會社區盃延期舉行
【新冠肺炎】石湖墟賽馬會普通科門診45職員接受檢測　27人呈陰性
23:00 2020/04/08
【新冠肺炎】石湖墟賽馬會普通科門診45職員接受檢測　27人呈陰性

最高瀏覽

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
12:35 2020/07/01
【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
【淘寶大改造】港媽1.2萬元打造300呎無印風客廳　淘寶12件家具換燈掣「升呢」智能家居
17:37 2020/07/01
【淘寶大改造】港媽1.2萬元打造300呎無印風客廳　淘寶12件家具換燈掣「升呢」智能家居
【凍齡潮媽】16年前不理世俗眼光誕子轉眼升大學　梁芷珮無悔當年輕媽媽︰最驕傲生咗佢
14:40 2020/07/01
【凍齡潮媽】16年前不理世俗眼光誕子轉眼升大學　梁芷珮無悔當年輕媽媽︰最驕傲生咗佢