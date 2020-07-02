彭福公園擬加建馬術體驗中心　2024年起或可體驗策騎

▲ 彭福公園擬加建馬術體驗中心。（資料圖片）

位於沙田馬場中央的彭福公園向來是「寵物天堂」，不少狗主都會在假日帶「毛孩」到公園「放電」。然而，根據提供予環保署的最新文件顯示，香港賽馬會（賽馬會）正擬在彭福公園進行一系列改善工程，料最快2024年完成。如工程最終落實，公園內將增設馬術體驗中心，訪客屆時可騎乘小馬。

然而，狗隻活動範圍將收到限制，賽馬會將在公園內設狗隻「牽引和鬆綁」區，狗隻只可於特定範圍內自由活動，並禁止進入馬術體驗中心等區域。

馬術體驗中心擬設於公園的西北部，佔公園總面積約 5%，將會提供公眾消閑娛樂設施，並由一系列單層建築物組成。工程峻工後，將新設教育及行政中心、馬房、教學區及附屬建築物。除行政中心和馬房外，所有結構均採用開放式的涼亭型設計。

▲ 擬建的馬術體驗中心位於圖中C區部分位置。（環境保護署圖片）

擬建馬術體驗中心場地上現有的步行道、兒童遊樂場和休息區將會被移走，然後由位於彭福公園內的園景 優化工程重新提供。在營運期間，馬術體驗中心在彭福公園開放時間內同步開放，為公眾提供小馬護理課程、騎乘小馬體驗和攝影機會，場內不可使用泛光燈，並預計不需要公共廣播系統。

工程項目預計於2021年5月動工，工期約37個月，料於2024年5月完工。

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責任編輯：陳梓蔚