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【本地遊優惠】香港居民迪士尼門票享買二送一優惠　暑期限定低至$426一位

休閒 18:09 2020/07/02

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

香港迪士尼推出「三人遊 二人價」優惠，可享門票買二送一。（相片來源：香港迪士尼樂園）

今年不能出外旅遊，唯有在香港找節目。香港迪士尼樂園早前正式重開，最新推出門票優惠，香港居民可享「三人遊 二人價」優惠，一日門票買二送一，除開每位只需426元，不妨趁暑假重遊迪士尼。

米奇老鼠將以多個形象示人，跟遊客見面。（相片來源：香港迪士尼樂園）

3位成人入場費1,278元

買二送一優惠由即日起至8月31日，3位成人同行只需1,278元，節省高達639元。7月31日前入園，更可免費獲贈迪士尼頭箍或耳朵帽子。「奇妙處處通」會員更可享「好友同行」優惠，每位攜同好友可享門票減免200元。憑以上優惠門票於園內升級「奇妙處處通」年票，差額則可以正價門票計算，更加抵玩。

深受歡迎的反斗奇兵亦會亮相。（相片來源：香港迪士尼樂園）

樂園內的奇妙夢想城堡將於2020年下旬開幕，現在已有雛型可率先欣賞。多款以迪士尼為主題的美食餐飲全新登場，造型可愛別致，如大街餅店的小魚仙海洋菠蘿慕絲杯與長髮公主蜜餞橙皮辮子麵包、反斗奇兵大本營的彈弓狗熱狗、勞蘇香蕉蛋糕等，亦有全新精品玩具發售。

一系列夏日飲品及雪糕全新登場。（相片來源：香港迪士尼樂園）

迪士尼樂園亦有夏日酒店房間staycation優惠，香港居民由即日起至9月29日入住迪士尼探索家度假酒店，標準客房連兩位指定早餐需1,378元起。酒店內亦有專為一家大小度身而設的合家歡手工藝工作坊，製作心意卡、門牌、掛飾和相架。另有「水花遊戲派對」，小朋友參加投入多個玩水遊戲，歡度透心涼的仲夏。

全新「大冒險家套房」以探索家主題，房間佈置吸引。（相片來源：香港迪士尼樂園）

記者：張頌婷

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