【港區國安法】郭榮鏗：馬道立聲明無回應法律界質疑

▲ 法律界立法會議員郭榮鏗。（林曉君攝）

終審首席法官馬道立發聲明回應《港區國安法》規定特首指定法官審議涉國安案件的條文，指法官的司法和專業才能，是任命時須考慮的唯一準則，政治等其他因素非考慮準則。法律界立法會議員、公民黨郭榮鏗認為，馬道立的聲明未提及法律界及廣大市民的質疑。

【港區國安法】馬道立：指定法官經諮詢終院首席法官 不作政治考慮

他指，港區國安法未規定特首必須根據首席大法官的建議，只是可徵詢司法機關，關注將來若有特首選擇不諮詢時該如何處理，首席法官意見若不獲維護國家安全委員會及特首同意，是否就可由特首自行選擇法官，認為法例賦予特首無比權力。

郭榮鏗又批評，昨日的「七一遊行」有多人因被搜出文宣，就被指違反港區國安法被捕，與政府早前指國安法只是針對一小撮犯罪分子不符，認為國安法影響很多人。

對於全國人大常委譚耀宗表示，「光復香港 時代革命」這句口號有問題，或可能違法；基本法委員會委員陳弘毅卻指，要視乎行為背後是否組織、策劃及實施分裂國家、或煽動他人作出相關行為等，認為若只是單純叫喊、舉標語不屬違法。

郭榮鏗形容，這是法治敗壞的原因，強調法治其中一大原則，就是要清晰告訴市民，哪些行為屬犯法，但現時條文仍有好多地方不清晰，連法律界亦不知道如何演繹條文內容。

【港區國安法】法官有危害國安言行 不得審理危害國家安全犯罪案件

記者：林曉君