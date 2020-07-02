【新冠肺炎】10名內地人滯留港被送檢疫中心　阿聯酋航空：旅客檢疫完成後會被送返杜拜

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新冠肺炎疫情緩和，近日有多名旅客因未得轉機而滯留本港機場禁區多日，包括早前乘阿聯酋航空從杜拜飛抵本港的10名內地旅客，他們早前被安排入住鯉魚門度假村檢疫中心作隔離。

阿聯酋航空發言人今日（2日）回覆TOPick時指，有關10名滯留香港旅客一事，已得悉香港國際機場的最新轉機服務安排，並將嚴格遵守所有相關條例，避免同類事情再次發生，並將繼續與機管局及各部門緊密合作，包括民航處、衞生署和入境處等，積極處理是次事件，而該批旅客亦將於檢疫隔離完成後，安排送返出發地杜拜。

發言人又指，根據最新服務安排，7月2日至15日期間，所有乘搭 EK380到港航班的乘客在下機前，必須接受護照及登機證檢查，該航班於香港的轉機服務亦將暫停。有關措施生效期間，所有已預訂乘搭EK380航班由杜拜到港轉機，或終點站並非香港的乘客須聯絡阿聯酋航空或其旅行社重新訂票。

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記者：郭詩詩