【港產洪瑞珍】236人食洪瑞珍後中毒　食環揭製造及銷售過程八宗罪養菌

▲ 食環署及衞生署的調查發現，洪瑞珍食物中毒案涉8宗罪。

港產洪瑞珍月前爆發食物中毒事件，至今有236人進食港產洪瑞珍三文治後出現腹瀉、嘔吐等症狀，最細年僅10個月大；51人須入院治療，當中一人更需深切治療。食環署到港產洪瑞珍荃灣分店及觀塘工場調查，揭製作及銷售三文治過程八宗罪，包括工場生熟蛋共同處理、運送過程無保溫、分店雪櫃溫度高達攝氏20度等。

港產洪瑞珍「洪家手作洪瑞珍三明治」今年5月接連爆出食物中毒事件，涉及99個群組共236人受影響。衞生防護中心最新一期《傳染病直撃》透露，食環署事後到荃灣南豐中心門市調查，發現門市用作放置三文治的雪櫃溫度高達攝氏19度至20.7度，遠高於須低於攝氏4度的標準；三文治包裝上亦無列明製造日期及有效食用日期。

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食環署亦曾到訪觀塘開聯工業中心製造工場調查，揭當處處理食物衞生情況欠佳，包括用以製作三文治的蛋漿來自未經巴氏消毒的雞蛋，並先煎成蛋塊後才雪藏備用，而處理生熟雞蛋食材同桌；署方發現製造工場員工未有戴上手套處理食材，全部人亦共用一條抹手巾，抹手巾於當日完成工作後才清洗。

至於運送三文治過程亦有問題，食環署發現用作運送三文治到門市的貨車並無保溫設備，而當日未能售出的三文治則會運往其他門市作補貨之用。

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防護中心稱，236名受影響人士年齡介乎10個月大至68歲，大部分出現腹瀉、腹痛、發燒症狀，亦有患者有噁心及嘔吐；約7成患者報稱曾進食腿蛋芝士三文治、2成曾食腿蛋三文治，亦有12%稱曾食芝蛋三文治，平均於進食後2.5小時出現症狀。

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236名患者中有51人須入院治療，當中一人須深切治療，均已出院；餘下有36人曾到急症求醫，毋需入院，149人到私家醫生求診。中心就患者53個糞便樣本作檢測，檢出對D組沙門氏菌呈陽性反應，亦分別於殘餘三文治樣本及於門市抽取兩個三文治樣本，同樣檢出有D組沙門氏菌。

中心指，臨床、流行病學及微生物學調查結果顯示，是次食物中毒群組由沙門氏菌引起，認為與製造工場員工與生雞蛋交叉污染，以及運貨及銷售過程期間，長時間存放三文治溫度不當所致；已向有關處所負責人及員工提供食物環境衞生建議，涉事12間門市已於5月21日暫停營業。

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記者：陳正怡