復課後學童疑壓力爆煲　教師倡師生做「守望者」加強留意旁人情緒行為變化

▲ 有教師指疫情加上社會事件等因素，所引起的學生焦慮情況日益嚴重。（資料圖片）

全港中小學自5月起底分階段復課，至今發生多宗學童輕生事件，包括昨（2日）早黃埔一間小學一名10歲女童墮樓送院後最終不治，近日亦有不少家長在網上分享，其子女在復課後面對龐大學業壓力，甚至幾乎每日有小測等。

有教師提倡學校及學生都要做好「照顧自己，守護別人」，留意身邊人的行為及情緒變化，並兼顧自己的狀態，如遇子女求助，家長可先聆聽了解，如有需要便不要猶豫，應盡快向校方表達或向社工、輔導人員求助，讓校方了解後考慮作出相應調節。

輔導教師協會副主席何玉芬認為，難用個別例子說明有關學生的壓力源自學業，

無論是疫情或社會事件，根本上改變了一些生活習慣及人際關係，也為過去一年的校園生活帶來許多衝擊，不要以為這些衝擊會隨著復課而過去。

何玉芬引述該會在去年9月及今年2月進行的調查，反映學生面對學習壓力引起焦慮，亦要適應全新的生活節奏變化，加上社會環境充斥負能量，形容學生有關情緒狀況愈來愈嚴重。

她知悉不少學校的校長及教師在復課後關注學生情緒需要，調適考評及課業，但承認「環境永遠無完美」，以其任教的迦密愛禮信中學為例，在學期末舉行「精簡版考試」，將考試日數由2周濃縮至6日，但「都有同工覺得唔夠，所以學校要做好把關」。

她提及過去一段日子都在提倡校方及學生都要成為別人的「守望者」，首要是照顧好自己、留意自己的情緒及生活作息變化，如情況持續不穩定便要「求救」，強調求助不代表是「弱者」；惟處於困境之中事主較難自行求助，故同學與同學之間，應留意身邊的人有何情緒行為異常徵象，強調與其他人不論是師生及家人等，建立到情感上的連繫，已是最大的幫助，

如果可以多給一些關心、陪伴、同行和聆聽，已能解決部分問題。

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記者：馮琪雅