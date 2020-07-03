【對抗濕疹】女士腹背四肢出疹患嚴重濕疹　中藥+刺絡放血+拔罐針灸1個月紅腫消退

▲ 一名女士近半年患有嚴重濕疹，治療一個月後有改善。

不良衛生習慣可誘發濕疹。註冊中醫師李廣冀、黃晶晶向TOPick分享一宗病例，一名女士近半年患有嚴重濕疹，背部、四肢等多處地方也紅腫、痕癢，今年4月頭皮更開始滲水。其後出現急性敏感症狀，經化驗後，證實感染了抗藥性的金黃葡萄球菌，原因不明。患者接受西醫處方不同濃度的類固醇，但仍不受控。其後，患者接受中醫治療1個月，服用中藥及針灸後，情況明顯改善。

據衛生署的資料，耐藥性金黃葡萄球菌一般引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染。感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿。嚴重者可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。

患者腹背四肢紅腫痕癢

患者早前接受西醫治療。西醫認為，患者需考慮服用口服類固醇，或是特強抗生素。惟這種特強抗生素會傷肝，若可選擇，患者也不想服用。同時，患者本身為乙肝帶菌者，需服用一種治療肝臟的藥物；或是每星期照燈兩次，每次10分鐘，每次費用為$700港元，並需維持3至4個月。如此一來，將大大加重經濟負擔。後來，患者尋求中醫治療。

註冊中醫師李廣冀、黃晶晶表示，患者求診時，背脊、腹部、四肢、頭皮遍佈圓形塊狀的濕疹皮損，皮損部位潮紅腫脹、極度痕癢，令患者睡眠大受影響。因十分痕癢，她不時抓痕，相信是經指甲、手部接觸後感染抗藥性的金黃葡萄球菌。另外，患者舌苔較厚，脾胃運化較差，濕氣較重。

中醫治療及紓緩方法如下：

服用健脾祛濕、清熱解毒的中藥，並配合刺絡放血、拔罐、針灸的療法，以減輕痕癢症狀。

使用松焦油洗頭水、沐浴露，改善患者的炎症，並令皮損情況受控。

接受中醫治療後，患者病情受控，紅疹漸漸消退，現時只需外塗類固醇，每星期曬太陽3次。

急性濕疹症狀

註冊中醫師黃晶晶表示，本港大概每5個人就有1人患有濕疹。中醫認為，濕疹發作有先天體質的因素，亦可是後天飲食、作息不定，壓力所致。急性濕疹症狀包括：皮膚有水泡、滲液、潮紅發熱、腫脹、痕癢。有些長期的慢性濕疹：患者皮膚會粗糙增厚，皮膚顏色也會變深。

急性濕疹成因及治療方法

急性濕疹與濕邪熱邪較為相關

可處方清熱解毒、祛濕止癢的中藥內服。

急性濕疹在特定穴位刺絡放血，再配合拔罐，有邪熱、祛濕的作用。

在濕疹患處的皮膚用梅花針扣刺放血，有消腫、止痕的效果。放血後，病人會覺得痕癢，腫脹情況即時減輕，並會提升睡眠質素。

黃晶晶醫師表示，刺絡拔罐能去瘀生新，釋放濕疹患處壞的瘀血，讓新鮮的好血液流入，加速皮膚修復，豐富了治療嚴重濕疹的患者手段。但也要視乎患者實際情況而定，此方法不適合嬰兒、孕婦。如有疑問，宜諮詢主診中醫師。

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記者：黃泳欣