DSE歷史科試題被取消覆核聆訊　官質疑日後關於中日關係試題會否消失

▲ 應屆中學文憑試（DSE）歷史科有關中日關係的試題引起爭議，考評局最終宣布取消相關試題，應屆DSE考生早前入稟提出司法覆核，要求撤銷考評局決定，聆訊今（2日）午於高等法院續訊。（資料圖片）

應屆中學文憑試（DSE）歷史科有關中日關係的試題引起爭議，考評局最終宣布取消相關試題，應屆DSE考生早前入稟提出司法覆核，要求撤銷考評局決定，聆訊今（2日）午於高等法院續訊。答辯方指，取消試題是考評局審題委員會的專業決定，出於學術而非政治考慮。法官質疑今後會否沒有關於中日關係的試題，又質疑取消試題的行為或構成寒蟬效應。

申請人盧銘賢（譯音），應屆DSE考生，亦為中學生行動籌備平台；答辯人香港考試及評核局（下稱考評局）。教育局作為相關持分者，亦派律師代表應訊。

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答辯一方今午陳詞回應，指考評局於今年5月22日，取消DSE歷史科「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊，你是否同意此說？」試題的決定，是經過考評局審題委員會的考慮，而委員會的成員是專業及經高度訓練，所作的決定是出於學術考慮，雖然試題內容涉及政治及社會議題，但沒有證據顯示取消試題是出於政治考慮。

法官向答辯方提出質疑，指經過今次取消試題後，會否導致今後沒有關於中日關係的試題，又質疑取消試題的行為或構成寒蟬效應。

答辯方不同意會構成寒蟬效應說法，並指是次試題的方向狹窄，並不影響日後的未來討論，又指中日關係屬於歷史科重要議題，今後應會繼續出現在試卷中，是次試題被取消是因為考評局認為提問方式有問題。

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答辯方又提到，如果現階段批准司法覆核申請，撤銷考評局取消試題的決定，考評局須重召評卷員，以及重新發放成績，預計至少超過4,000名考生會受影響，而且考評局亦須與大學方面重新交接。聆訊明續。

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記者：王仁昌