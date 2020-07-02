【大減價】美津濃夏日激安祭逾萬件貨品低至1折　運動鞋+泳衣+Sports Bra $50起

▲ 美津濃大減價低至1折！（圖片由美津濃提供）

踏入夏季，正好出一身汗，和陽光玩遊戲！日本運動品牌美津濃首次於香港舉辦夏日激安祭，逾萬件皇牌貨品低至1折發售，其中指定超特價優惠貨品更低至$50，TOPick為大家整合一些必買產品！

特價鞋款最平$100

▲ （圖片由美津濃提供）

日本女排曾穿的排球鞋款－Wave Lighting Z4 原價$860 特價$350

▲ （圖片由美津濃提供）

全天然皮製羽毛球鞋－Wave Fang XT3 原價$920 特價$450

▲ （圖片由美津濃提供）

受球手歡迎的經典羽毛球鞋型號，鞋面軟身彈性強，適合大部分腳型。

越野鞋王－Wave Mujin 5 原價$920 特價$450

▲ 鞋跟內加入了Mizuno扇狀波浪片，步伐格外穩定。（圖片由美津濃提供）

具米芝蓮車軚鞋底，防滑防跣，加強保護力之餘將抓地力提昇至最高，挑戰更崎嶇地形。全新鞋面結構，配合DynamotionFit技術為雙腳提供了最貼腳的舒適穿著感。

跑友皇速之選－WAVE Emperor 原價$740 特價$350

▲ 「皇速」一直是跑鞋中之皇，獲許多跑友推祟，其鞋帶中間印有「皇速」標誌，鞋旁邊亦有印有「wave emperor」字。（圖片由美津濃提供）

女裝的Wave Emperor以橙色為主色，具輕身輕巧特色，中底使用輕量的U4ic緩震物料，屬於比賽速度鞋款，鞋底前掌部份特別加有抓地顆粒，鞋面屬於絹面，柔軟度高。

Mizuno 運動員日常訓練背包 原價$150 現價$50

▲ （圖片由美津濃提供）

另外，場內優惠區也很多女性運動恩物，包括有Sports bra、泳鏡及泳衣等，優惠價格為$50至$200不等。

Sports Bra 原價$320 特價$50

▲ （圖片由美津濃提供）

泳衣 原價$500 特價$100

▲ （圖片由美津濃提供）

泳鏡 原價$160／副 特價$100／兩副 或 $80／副

▲ （圖片由美津濃提供）

美津濃激安祭詳情：

日期：7月8日至8月31日

時間：中午12時至下午8時（二至五）、上午11時至下午7時（六至日）

地點：油麻地彌敦道528康佑大廈1至2樓

交通：油麻地港鐵站B1及D出口對面

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責任編輯：王芷瑩