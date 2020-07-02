【新冠肺炎】新增9宗輸入個案　大部分印度返港後確診

▲ 本港今日新增9宗新冠肺炎確診個案，涉及3男6女，年齡介乎2歲至40歲，全部由檢疫中心送院。（曾耀輝攝）

本港今日新增9宗新冠肺炎確診個案，涉及3男6女，年齡介乎2歲至40歲，全部由檢疫中心送院，當中8人印度返港，至今本港個案累計1,242宗，另有1宗疑似個案。

衞生署衞生防護中心指，6名昨由印度返港入住檢疫中心的確診者中，有3人分別於昨日及今日現流鼻水病徵；另有一名2歲男童前日由印度返港，昨日起現喉嚨痛，現留醫基督教聯合醫院。

此外，一名40歲女子前日由巴基斯坦返港，確診後由檢疫中心送往東區尤德夫人那打素醫院，期間一直沒有病徵，但有3名密切接觸者。

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：鄧凱文