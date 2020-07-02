  • 31°C
香港時間 : 2020702日 (週四) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】旅議會及8個屬會表態支持　指旅客在港正常活動不受影響

社會 18:28 2020/07/02

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

香港旅遊業議會及8個屬會對「港區國安法」表示支持，，認為有助社會回復穩定，重建旅客來港信心。（經濟日報資料圖片）

「港區國安法」前晚（6月30日）刊憲生效，香港旅遊業議會（旅議會）及8個屬會對「港區維護國家安全法」（《國安法》）獲全國人大常委會全票通過表示支持，認為《國安法》的通過有助社會回復穩定，重建旅客來港信心。

旅議會指，香港經歷自去年起的修例風波後，暴力騷亂及襲擊旅客行為經已嚴重損毀香港作為一個好客之都的聲譽，商務旅客和遊客因而對香港卻步，繼而遭受到新冠狀病毒疫情進一步的打擊，對香港旅遊業界可謂雪上加霜，因此當經濟邁向復元之際，希望《國安法》能夠恢復一個香港急需的穩定環境。

旅議會稱，很多國家及地區都有實施類似的國家安全法律，國際企業對在此環境下營運應不會陌生。《國安法》主要針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結境外勢力四類嚴重犯罪行為，旅客在港的正常活動完全不受影響；條文亦清晰列明執法、檢控、審訊以至刑罰等細則，相信能有助穩定香港當前局面，保障旅客的安全及信心。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載http://bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

港區國安法

最高瀏覽

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
12:35 2020/07/01
【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
【淘寶大改造】港媽1.2萬元打造300呎無印風客廳　淘寶12件家具換燈掣「升呢」智能家居
17:37 2020/07/01
【淘寶大改造】港媽1.2萬元打造300呎無印風客廳　淘寶12件家具換燈掣「升呢」智能家居
【凍齡潮媽】16年前不理世俗眼光誕子轉眼升大學　梁芷珮無悔當年輕媽媽︰最驕傲生咗佢
14:40 2020/07/01
【凍齡潮媽】16年前不理世俗眼光誕子轉眼升大學　梁芷珮無悔當年輕媽媽︰最驕傲生咗佢