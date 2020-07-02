【港區國安法】旅議會及8個屬會表態支持　指旅客在港正常活動不受影響

▲ 香港旅遊業議會及8個屬會對「港區國安法」表示支持，，認為有助社會回復穩定，重建旅客來港信心。（經濟日報資料圖片）

「港區國安法」前晚（6月30日）刊憲生效，香港旅遊業議會（旅議會）及8個屬會對「港區維護國家安全法」（《國安法》）獲全國人大常委會全票通過表示支持，認為《國安法》的通過有助社會回復穩定，重建旅客來港信心。

旅議會指，香港經歷自去年起的修例風波後，暴力騷亂及襲擊旅客行為經已嚴重損毀香港作為一個好客之都的聲譽，商務旅客和遊客因而對香港卻步，繼而遭受到新冠狀病毒疫情進一步的打擊，對香港旅遊業界可謂雪上加霜，因此當經濟邁向復元之際，希望《國安法》能夠恢復一個香港急需的穩定環境。

旅議會稱，很多國家及地區都有實施類似的國家安全法律，國際企業對在此環境下營運應不會陌生。《國安法》主要針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結境外勢力四類嚴重犯罪行為，旅客在港的正常活動完全不受影響；條文亦清晰列明執法、檢控、審訊以至刑罰等細則，相信能有助穩定香港當前局面，保障旅客的安全及信心。

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記者：陳曉瑩