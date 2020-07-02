【新冠肺炎】中大研究指近8成個案出現延誤診斷及隔離 或增社區傳播風險
新冠肺炎疫情稍有緩和，至今本港個案累計1,242宗確診個案，另有1宗疑似個案。中大醫學院今日（2日）發表最新研究，其分析本港首100名新冠肺炎患者數據，結果發現，本港實施的圍堵措施奏效，病例的傳播系數降低到0.75，惟有近8成個案出現延誤診斷及隔離的情況，當中較多為本地個案，或增加病毒於社區傳播的風險。相關研究已於《國際流行病學期刊》 (International Journal of Epidemiology)發表。
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中大醫學院微生物學系系主任陳基湘及其領導的研究團隊發現，本港實施的圍堵措施有效，成功將病例的傳播系數降低到0.75；而患者潛伏期中位數為4.2天，當中有95％患者的潛伏期少於14天，顯示本港將隔離期限訂為14天的做法正確。
此外，本港曾多次出現感染群組，報告指大多數爆發群組都屬於小規模，涉及人數為2至4人，反映香港一般的家庭人數較少，惟家庭成員之間的傳播風險很高。政府就疫情嚴格執行病毒檢測及源頭追蹤，但研究指出仍有近8成個案出現延誤診斷及隔離的情況，當中較多為本地個案，或增加病毒於社區傳播的風險。
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研究中發現，有46名患者在首次求診時未被懷疑感染病毒，而每名患者平均需要求診2次才被轉介至醫院接受病毒檢測，其中1人更曾求醫6次才被證實染疫，大大延誤患者接受隔離及治療的時間。
陳基湘表示，研究發現家庭成員間有高風險傳播病毒問題，當局必須正視如何令從高風險地區回港的人士，能更有效地在家居進行隔離，並建議前線醫生更主動地替病人檢測新冠病毒，以防止再有個案因延遲確診而未有及時隔離。
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記者：郭詩詩