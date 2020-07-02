【新冠肺炎】中大研究指近8成個案出現延誤診斷及隔離　或增社區傳播風險

▲ 中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授及其領導的研究團隊發表最新研究。（資料圖片）

新冠肺炎疫情稍有緩和，至今本港個案累計1,242宗確診個案，另有1宗疑似個案。中大醫學院今日（2日）發表最新研究，其分析本港首100名新冠肺炎患者數據，結果發現，本港實施的圍堵措施奏效，病例的傳播系數降低到0.75，惟有近8成個案出現延誤診斷及隔離的情況，當中較多為本地個案，或增加病毒於社區傳播的風險。相關研究已於《國際流行病學期刊》 (International Journal of Epidemiology)發表。

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中大醫學院微生物學系系主任陳基湘及其領導的研究團隊發現，本港實施的圍堵措施有效，成功將病例的傳播系數降低到0.75；而患者潛伏期中位數為4.2天，當中有95％患者的潛伏期少於14天，顯示本港將隔離期限訂為14天的做法正確。

此外，本港曾多次出現感染群組，報告指大多數爆發群組都屬於小規模，涉及人數為2至4人，反映香港一般的家庭人數較少，惟家庭成員之間的傳播風險很高。政府就疫情嚴格執行病毒檢測及源頭追蹤，但研究指出仍有近8成個案出現延誤診斷及隔離的情況，當中較多為本地個案，或增加病毒於社區傳播的風險。

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研究中發現，有46名患者在首次求診時未被懷疑感染病毒，而每名患者平均需要求診2次才被轉介至醫院接受病毒檢測，其中1人更曾求醫6次才被證實染疫，大大延誤患者接受隔離及治療的時間。

陳基湘表示，研究發現家庭成員間有高風險傳播病毒問題，當局必須正視如何令從高風險地區回港的人士，能更有效地在家居進行隔離，並建議前線醫生更主動地替病人檢測新冠病毒，以防止再有個案因延遲確診而未有及時隔離。

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記者：郭詩詩